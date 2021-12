Kolíková to má v kuchyni podelené: Ja robím koláčiky, manžel vianočné menu! TOTO nesmie na stole chýbať

U Kolíkovcov sa musí jednoznačne začať s čokoládovými cookies. "Sú to tzv. brownies. Typické americké koláčiky," povedala pre Topky. Na stole však toho nesmie chýbať viac.

Lepené medovníky namáčané v čokoláde

Okrem borwnies robí ministerka aj aj medovníky, ktoré namáčajú do čokolády. "Zistili sme, že medovníky máme najradšej, keď sú lepené a ešte aj namáčané v čokoláde. Svojho času som ich raz takto urobila, mali obrovský úspech, tak teraz ich takto robím každý rok. Je to náročnejšie ako „obyčajné“ medovníky, ale sú tak chutné, že to, samozrejme, urobím rada vždy," priznala.

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

"No a potom sú koláčiky, pri ktorých je dôležité, aby som ich urobila z vlastného lístkového cesta, pretože iba vtedy sú najlepšie, a sú to šatôčky plnené slivkovým lekvárom, ktoré všetci milujeme. A sú to ešte lepené koláčiky ríbezľovým lekvárom, ktoré tiež veľmi ľúbime. Takže toto je taký základ," dodala na adresu koláčov.

Kľúčová vec!

Tradíčia pečenia začala momentom, kedy bolo prvé dieťa schopné pomáhať. "Samozrejme, že som nadviazala aj na tradície mojej mamy. Teda sú to koláčiky, ktoré počas sviatkov zvykla robiť aj moja mama, akurát ja som k tomu pridala osobitný postup pre medovníčky. A dôležitá a kľúčová vec je mať pri medovníčkoch múku T602. To považujem za absolútny princíp a áno, ako matka dvoch detí som sa dozvedela, že práve mať dobrú múku pre medovníky je kľúčové," uviedla.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

V kuchyni to máme podelené

Aj u Kolíkovcov je práca rozdelená tak, aby sa všetko stíhalo. "Ja sa s deťmi starám o koláčiky a o ostatné sa stará môj muž. A samozrejme čo sa týka prestierania stola, tak to je opäť moja práca s deťmi, ale deti veľmi rady pomáhajú aj môjmu mužovi vo všetkom. Osobitne s rybkami a ich obaľovaním," opísala Kolíková.

Ak by jej to pracovné povinnosti viac umožnili, určite by začala piecť skôr. "Lebo s deťmi je to obrovská zábava. Myslím si, že každý, kto má malé deti vie, že toto je nádherné využitie času s deťmi a ja to milujem. Deti sú celé od múky, všetko okolo je od múky, ony sú veselé, radostné, medovníčky sú smiešne povyrezávané, poukladané na plech a celé je to krásne," dodala.