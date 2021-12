Dolinková bude tráviť sviatky s blízkymi: Bohužiaľ, votrel sa k nám COVID! Ježiško u nás funguje online

Tak ako každý rok, aj tento plánuje členka mimoparlamentnej strany Hlas sviatky tráviť v kruhu najbližších – detí, rodičov a sestry. No aj tento rok jej to prekazil COVID.

Votrel sa k nám COVID

"Žiaľ, rovnako ako vlani, ani tohtoročné vianočné sviatky covid neobišiel našu rodinu a votrel sa k nám opäť cez detičky. Preto verím, že na Štedrý deň už budeme všetky fit a Ježiška privítame doma všetci v plnom zdraví," povedala pre Topky Dolinková.

Zdroj: archív Z. D.

"A v nádeji, že pri vianočnom stole budeme sedieť spolu aj s mojim dedkom, ktorý sa dúfam bude môcť k nám pridať aj vo svojom úctyhodnom veku za predpokladu, že to aktuálna epidemická situácia dovolí," zdôverila sa politička.

Uvidíme, či sa podarí lyžovačka

Vianočné sviatky plánuje tráviť doma. "Pri voňavom stromčeku, klasických vianočných rozprávkach a filmoch, dobrom jedle a v teple domova. Veľmi by som si priala, ak by to zdravotná a epidemická situácia umožňovala, aby sme počas voľných dní mohli ísť konečne s deťmi lyžovať," uviedla s tým, že sa na to tešili už minulý rok, no situácia bola extrémne zlá. "Tento rok zatiaľ pevne dúfame, že by sme sa na zasnežené svahy mohli snáď dostať."

Online Ježiško

Ako je to s darčekmi? Už minulý rok počas kovidových Vianoc sa Dolinkovej osvedčilo zabezpečiť si ich cez online nákupy. "Počas uplynulých mesiacov sme si viac ako inokedy viacerí asi zvykli na tento typ nakupovania. Je to praktické z dôvodu šetrenia času, ako i ochrany zdravia, nakoľko epidemická situácia nie je rovnako ako minulý rok veľmi priaznivá. Nie vždy sa podarí zohnať všetko to, čo by sme si želali a musíme sa s tým zmieriť," napísala.

"A hlavne, pokiaľ neposlúchame, musíme počítať aj s tým, že si asi nezaslúžime všetko, čo by sme chceli," pousmiala sa politička. "Dostatočná a správna motivácia vo všetkých oblastiach je účinným hnacím motorom k naplneniu potrieb, splneniu túžob a dosahovaniu cieľov. A to nielen na Vianoce a pod vianočným stromčekom," dodala.

Prísnym opatreniam môžeme predísť našim zodpovedným správaním

Pandemické sviatky zažívame už druhý rok, Dolinkovej najviac chýba pravá vianočná atmosféra na vianočných trhoch, stretávanie sa s priateľmi, prežívanie adventného času a príprav na Vianoce tak, ako sme to poznali a zažívali predtým. "Absentujú spoločné vianočné pečenia, besiedky pri stromčeku, či mikulášske stretnutia pre deti. Nie je to klišé, ak sa vraví, že na Vianoce má byť rodina pokope. A toto chýba sviatkom, ktoré trávime s obmedzeniami," ozrejmila.

"Niekoľkogeneračné stretnutia pri vianočnom stole sme minulý rok museli obetovať. Počas covidových vianočných, ako i silvestrovských sviatkov sme v záujme zdravia obmedzili rodinné návštevy a stretnutia so známymi. Boli to práve tie stretnutia, na ktoré sme nemali čas v priebehu roka," vysvetlila. Najpodstatnejšie však podľa Dolinkovej je, aby sme aj tohtoročné najkrajšie sviatky roka prežili v zdraví a všetci sa čím skôr vrátili do normálneho života bez akýchkoľvek zbytočných reštrikcií, ktorým môžeme predísť zodpovedným prístupom každého jedného z nás.