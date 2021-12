ROZHOVOR Pandémiu najhoršie prežívajú mladí: Pocity osamelosti aj myšlienky na smrť! Pomoc potrebujú aj lekári

BRATISLAVA - Každá vlna pandémie sa z hľadiska naladenia ľudí veľmi mení. Kým prvá vlna bola veľmi intenzívna v solidarite, ľudskosti a pomáhaní si navzájom, v druhej vlne sme v komunikáciach zaznamenali viac agresivity, nespokojnosti a tretia vlna je naozaj veľmi frustrujúca. Pandémia priniesla do našich životov viac samoty a o to náročnejšie je to počas sviatkov. O tom, aké má dopady na ľudí, sme sa rozprávali so psychológom z IPčka Marekom Madrom.

V rozhovore sa dozviete:

Či sa zvýšil počet volaní na linku pomoci počas pandémie

Ako znášajú ľudia pandémiu a s ňou spojené obmedzenia počas Vianoc

Ako sa dá pomôcť zdravotníkom, ktorí sú v tretej vlne vystavení väčšej agresivite

O koľko narástol počet kontaktov s prosbou o pomoc za posledné mesiace

V IPčku poskytujete psychologickú pomoc rôznymi spôsobmi - cez chat, videocall alebo po telefonickej linke. Zvýšil sa počas pandémie na vás nápor?

- IPčko aktuálne prevádzkuje 3 linky pomoci - IPčko.sk, Krízovú linku pomoci (0800 500 333) a Dobrú linku, kde psychologickú pomoc a podporu poskytujeme cez chat, e-mail, video a telefón. Všetky služby sú bezplatné, anonymné a nonstop dostupné. Od prvého potvrdeného prípadu koronavírusu na Slovensku sme zaznamenali nárast počtu kontaktov, ktorý s obdobiami miernych poklesov trvá dodnes. V čase od marca 2020 do novembra 2021 sme uskutočnili 110 000 pomáhajúcich a krízových komunikácií v ľuďmi všetkých vekových kategórii, ktorí sa na nás obrátili s prosbou o pomoc v rôznych životných situáciách a témach.

Blížia sa Vianoce, ktoré pravdepodobne strávime v lockdowne. Rovnako náročné to bolo aj minulý rok. Ako to ľudia znášajú? Zaznemali ste viac telefonátov či prosieb o pomoc?

- Za posledný mesiac zaznamenávame oproti predošlým mesiacom 150% nárast počtu kontaktov. Najčastejšie prosby o pomoc na linkách pomoci boli o pocitoch osamelosti a o strachu, o myšlienkach na ukončenie života, o sebapoškodzovaní, ktoré v dôsledku pandémie, lockdownu a zatvorených škôl stúplo práve skupine mladých ľudí, zaznamenali sme približne 35% nárast depresívnych symptómov a mnoho ľudí hovorí s odbornými poradcami o strate blízkych, strachu z ohrozenia a nákazy Covid -19.

Poskytujete psychologickú pomoc širokej klientele - od mladých ľudí až po seniorov. Dá sa povedať, kto aktuálnu situáciu zvláda najhoršie? Je niečo, čo týchto ľudí spája?

- Do začiatku pandémie COVID-19 sme pomoc poskytovali najmä mladým ľuďom na dvoch linkách pomoci IPčko.sk a Dobrá linka, ktorá je určená mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Práve začiatkom pandémie na Slovensku k nám prichádzali ľudia všetkých vekových kategórii, ktorí prekonávali aj technické a digitálne bariéry, aby dostali pomoc a podporu. Vtedy sme si povedali, že potrebujeme tu byť pre všetkých a zriadili sme Krízovú linku pomoci. 74% všetkých kontaktov sme doposiaľ od začiatku pandémie uskutočnili s mladými ľuďmi do 30 rokov a 38% všetkých kontaktov bolo s deťmi a mladými ľuďmi do 18 rokov. Pandemickú situáciu najťažšie zvládajú práve mladí ľudia, ktorí prežívajú vývinovo náročné obdobie a pandémia im v mnohých ohľadoch znemožnila napĺňanie ich prirodzených vývinových úloh a potrieb. Mladí ľudia nemajú dostatok životných skúseností na zvládanie náročných situácií, pretože ich vývinovo nemali kde získať v porovnaní s dospelými, ktorí už nejaký „balík“ zvládacích stratégii majú a vedia ich aj efektívnejšie využívať.

V tretej vlne je ešte väčší nápor na zdravotníkov. Predtým im ľudia tlieskali, teraz sa množia útoky. Stretli ste sa aj s tým, že psychologickú pomoc vyhľadajú zdravotníci, ktorí už majú toho dosť?

- Áno, aj so zdravotníkmi v prvej línii sme od začiatku padnémie v kontakte. Uskutočnili sme už viac ako 4000 komunikácií. Z horšujúcou sa pandemickou situáciou, väčším náporom a únavou vyhľadávajú pomoc aj zdravotníci. V našom tíme sme premýšľali, ako byť zdravotníkom ešte viac užitoční, preto sme pre nich pripravili techniky prvej pomoci zamerané na posilnenie duševnej imunity počas tretej vlny pandémie COVID-19, ktoré sme popísali v článku, ktorí nájdu na webe Krízovej linky pomoci a dúfame, že už čoskoro ich budú mať aj priamo na oddeleniach.

Riešite aj situácie, kedy ide naozaj o život. Narástol počas pandémie aj počet ľudí, ktorí to už naozaj chcú vzdať?

- Krízová linka pomoci je najvyužívanejšou krízovou linkou, ktorú kontaktujú ľudia, ktorí sa ocitajú na hrane života a smrti. WHO už na začiatku pandémie varovala, že jedným zo sekundárnych následkov pandémie bude nárast počtu samovrážd, preto vyzývala krajiny, aby posilnili služby pomoci a realizovalo podporné a osvetové kampane. Denne a stretávame s ľuďmi, ktorým je naozaj ťažko. Pripravili sme viaceré aktivity, ktoré súvisia s touto témou. Okrem nonstop - bezplatnej dostupnej pomoci na linkách pomoci sme pripravili krízové kontaktné body Káčko vo viacerých krajoch Slovenska, máme výjazdový Krízový intervenčný tím IPčko, ktorý prichádza priamo za človekom v kríze, umiestňujeme na frekventované miesta na železniciach tabuľky s odkazom pomoci, tento rok sme sa v rámci Svetovéh dňa prevencie samovrážd zamerali na pomoc rodičom, ktorí stratili dieťa v dôsledku samovraždy alebo sú ohrození samovraždou.

A čo samotní poradcovia? Poskytujete pomoc aj im, prípadne aktívne o ňu žiadajú?

- Našim poradcom poskytujeme pravidelné odborné interné a externé supervízie, kde majú vytvorený bezpečný priestor na zdieľanie svojich pocitov a na zodpovedanie otázok. Naši poradcovia majú neustálu podporu a sprevádzanie od supervízorov a supervízoriek aj počas pomáhajúcich a krízových komunikácií. Veľmi si zakladáme na tom, aby naši poradcovia dostali to, čo potrebujú, preto im neustále ponúkame možnosti sa vzdelávať, organizujme si aj spoločné aktivity, výlety a teambuildingy. Naši odborní poradcovia sú výnimoční ľudia, ktorí popri svojej práci venujú svoj osobný čas dobrovoľnícky pomoci druhým.

Počas pandémie sa komunikácia presunula do online priestoru. Všetci vieme, že sociálne siete vedia byť nebezpečné. Zvýšil sa počet prípadov napríklad internetovej šikany?

-Na našich linkách pomoci sa najčastejšie stretávame s fenoménom kybergroomingu, romance scam (romantické podvody) a camfectingu (krádež webovej kamery). Na pomoc mladým ľuďom, ktorí sa stali obeťami kybergroomingu a iných fenoménov internetu sme vytvorili aj špeciálny pomáhajúci webový portál stalosato.sk, kde majú k dispozícii anonymnú, bezplatnú nonstop pomoc. Pomoc a užitočné informácie tu nájdu aj rodičia a odborníci. Europol varoval, že v dôsledku pandémie stúpa počet online útokov a mladí ľudia sú viac ohrození. V tejto súvislosti sme pripravili aj osvetovú kampaň na sociálnej sieti TikTok, ktorá bola zameraná práve na fenomén kybergroomingu a možnosti pomoci.

Ja osobne mám pocit, že v ľuďoch akoby narastala agresia, nevedia medzi sebou slušne komunikovať a argumentovať bez urážok a osočovania. Bolo to tak vždy alebo je to naozaj tak, že súčasná situácia nás frustruje tak, že mnohí to dávajú najavo práve takýmto spôsobom?

- Každá vlna pandémie sa z hľadiska naladenia ľudí veľmi mení. Kým prvá vlna bola veľmi intenzívna v solidarite, ľudskosti a pomáhaní si navzájom, v druhej vlne sme v komunikáciach zaznamenali viac agresivity, nespokojnosti a tretia vlna je naozaj veľmi frustrujúca, polarizujúca, útočná u ľudí narastá nervozita, podráždenosť na akékoľvek výroky, rozhodnutia a opatrenia. Pandemická situácia už trvá veľmi dlho a jej sekundárne následky sa dotýkajú rôznych oblastí našich životov. Ľudia veľmi potrebujú istoty, ktoré však aktuálne nenachádzajú.

Ešte sa vrátim k Vianociam. Mnohí sa možno nedostanú za svojimi rodinami a nebudú to prvé Vianoce, ktoré strávia bez nich. Cítite napríklad na Štedrý večer nárast žiadostí o pomoc?

- Vianočné obdobie je vždy náročné obdobie pre linky pomoci. Vnímame, že na Štedrý večer je ľuďom ťažko, smutno a potrebuje s niekým zdieľať svoje pocity. Každoročne pripravujeme program - Vianočná pomoc. Okrem toho, že sú nonstop k dispozícii naše linky pomoci, ponúkame možnosť tráviť čas so psychológmi aj v ďalších aktivitách, ako je pomáhajúci live stream na sociálnej sieti Twitch, vianočné psychologické Q&A na Instagrame, kedy sa nám môžu pýtať rôzne otázky a mi na ne odpovedáme, taktiež podľa pandemickej situácie ponúkame program, pomoc a podporu v Klube Machovisko v Starom Meste.

Je dosť mladých ľudí, ktorí v dnešnej dobe bývajú sami, pracujú z domu, do toho musia obmedziť sociálne kontakty. Mnoho z nich cítilo pocit vyhorenia. Existuje nejaká rada, ako to zvládnuť a, keď to poviem tak narovinu, nezblázniť sa z toho všetkého?

- Univerzálna rada neexistuje, aj keď by sme si asi všetci želali, aby existovali „čarovné slovíčka“, ktoré všetko vyriešia. Každý z nás je iný a každému funguje niečo iné na zvládanie náročných chvíľ, preto je fakt dôležité poznať samého seba, robiť to, čo nám prináša pozitívne emócie, byť v kontakte a využívať potenciál online prostredia na to, aby sme mohli cítiť vzájomnú blízkosť a tvoriť zážitky. Užitočné je aj plánovanie a nejaká denná rutina, pretože ak vieme, čo nás čaká a máme nv našom živote niečo, čo je stabilné a isté, prináša to práve ten pocit bezpečia a istoty, ktorý nám tak veľmi teraz chýba. A určite je fajn sa odstrihnúť od pretlaku informácií, zostaňte informovaní, ale vyberte si, kto bude pre Vás zdrojom relevantných informácií. Korona nám už zobrala veľa, preto si nezaslúži, aby pohltila hodiny nášho dňa, úprimne…nezaslúži si to, aby sme jej venovali toľko času, radšej ho dajme sebe a blízkym.