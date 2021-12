Vianočná výzdoba spred Bratislavského hradu spôsobila rozruch: Čo vám to pripomína? Dorčák v tom má jasno!

Zdroj: Topky.sk / Maarty

BRATISLAVA - Všetky dôležité inštitúcie už osadili do interiéru a exteriéru vianočnú výzdobu. Veď najkrajšie sviatky roka sú už za dverami a mnohí sa tak kochajú nad krásnymi výzdobami. Na bratislavskom hradnom nádvorí sa však objavila naozaj netradičná socha. Tá podľa asistenta poslanca Richarda Rašiho (Hlas-SD) Martina Dorčáka pripomína pohlavný úd. Boli sme sa pozrieť na to, ako to je v skutočnosti.