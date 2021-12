VIDEO Peter Pellegrini kedysi zahviezdil v Milionárovi: Takto si počínal, využitie žolíka rozosmialo celú sálu!

Pamätáte si ešte na vedomostnú súťaž Kto chce byť milionárom, ktorá sa objavovala na televíznej obrazovke? Legendárne zvučky, pravidlá hry s tromi žolíkmi a moderátor Martin Nikodým dávali tejto súťaži neskutočný šmrnc. Jedného dňa sa ako hráči v horúcom kresle objavili vtedajší poslanci Národnej rady SR Rafael Rafaj (SNS), Martin Fronc (KDH), Zdenka Kramplová (HZDS-ĽS), Ivan Štefanec (SDKÚ) a Peter Pellegrini (SMER). Vyhraté peniaze nešli do ich vreciek, ale boli poskytnuté nadácii Lige proti rakovine.

Súboj o titul najsexi poslanec?

Písal sa rok 2006, k moci sa dostala nová politická strana Smer a jedným zo súťažiacich toho večera bol jej zástupca Peter Pellegrini. Do kresla oproti Nikodýmovi zasadol až ako posledný súťažiaci, no mal najrýchlejšie prsty toho večera. S časom pod šesť sekúnd vedel najrýchlejšie zoradiť slová názvu známeho slovenského mesta (Nové Mesto nad Váhom). Keďže patril k novým tváram na slovenskej politickej scéne, moderátor si ho trošku doberal. "Keby sme chceli bulvár trošku poživiť, tak úplne slobodný, alebo zadaný?," spýtal sa s humorom. "Čiastočne už zadaný. Je to s tou peknou mladou dámou z Banskej Bystrice práve vo vývoji, takže nechcel by som ešte odpovedať, že je to hotová vec," poznamenal s úsmevom Pellegrini. Nikodým ďalej poznamenal, že sa niekde dočítal o kandidovaní Pellegriniho za najsexi poslanca. "A čo na to Kaliňák?," dodal.

Zdroj: Youtube/VenRest

Prvých päť otázok sa nieslo vo veľmi humornej atmosfére. Hneď pri prvej sa prehodilo pár slov o tom, či sa budú dane naozaj zvyšovať, pretože sa to objavilo ako jedna z možností. Druhá otázka sa týkala priamo pracoviska slovenských poslancov. Pellegrini na ňu odpovedal, samozrejme, správne. V jednej z otázok moderátora taktiež zaujímalo, členom ktorej strany bol kedysi Robert Fico, teda v čase hry predseda strany a premiér SR.

Uvoľnená atmosféra v horúcom kresle

Neskôr počas večera sa preberali aj koníčky. Pellegrini nemal problém povedať nasledovné: "Veľmi rád a často sa stretávam so svojimi priateľmi. Zaoberám sa motorizmom, ku ktorému ma priviedol otec, ktorý už od svojich osemnástich rokov opravuje autá, takže špinavé ruky od oleja a vôňa špinavých bŕzd, to môžem." Na záver krátkeho rozhovoru ešte o sebe prezradil, že pred časom sa začal venovať streľbe z pištole. "Nebezpečný chlapík tento Pellegrini", poznamenal Nikodým.

Zdroj: Youtube/VenRest

Postupom času boli otázky, prirodzene, ťažšie. Pellegrini dvakrát zariskoval a priateľ na telefóne vyšiel úplne skvele. Využitie tohto žolíka rozosmialo celú sálu. V hre sa nakoniec dostal najďalej zo všetkých hráčov toho večera. Od jedného milióna slovenských korún poslanca delili len dve správne odpovede, no prišla otázka za 400-tisíc, s ktorou si nevedel dať rady. Dokonca nepomohlo ani publikum. Otázka znela nasledovne: "Mesto Washington sa oficiálne stalo hlavným mesto USA v roku..." Keby zariskoval, nasledovala by už miliónová otázka, no bola tu aj možnosť, že spadne o 100-tisíc nižšie. Pellegrini sa nakoniec rozhodol ukončiť hru a Lige proti rakovine tak vyhral krásnych 200-tisíc SK.

Hra Pellegriniho sa začína zhruba od 43. minúty