KORONAVÍRUS Slovensko je na prahu humanitárnej katastrofy! V tomto sme najhorší na svete

BRATISLAVA - Na Slovensku v sobotu počet hospitalizovaných pacientov s covidom prekročil hranicu 3000, ktorú minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský považuje za kritickú v súvislosti so zabezpečením zdravotnej starostlivosti. Slovensko sa zároveň dostalo na vrchol nelichotivého rebríčka v počte pozitívnych prípadov na milión obyvateľov.

Politici a odborníci vysvetľujú detaily nových opatrení, ktoré vláda prijala v rámci nového COVID automatul (archívne video)

K trojtisícovej hranici hospitalizovaných sme sa ako krajina tesne priblížili už v piatok. Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) dnes oznámilo, že počas soboty bolo do nemocníc prijatých ďalších sedem pacientov s covidom, čím ich celkový počet stúpol na 3004. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti teraz leží 270 chorých, z ktorých 258 potrebuje umelú pľúcnu ventiláciu.

Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že v prípade prekročenia hranice 3200 hospitalizovaných bude krajina na prahu humanitárnej katastrofy. Počas predchádzajúcej silnej druhej vlny koronavírusovej nákazy bolo v nemocniciach vyše 3800 covidových pacientov. Na Slovensku vtedy pomáhali zdravotníci zo zahraničia a niekoľko pacientov vo vážnom stave muselo byť zo Slovenska prevezených do iných štátov.

Sme najhorší na svete

Slovensko v prepočte prírastku pozitívnych prípadov momentálne vedie štatistiky Our World Data. Z hľadiska sedemdňovej incidencie sme najhorší na svete. V priemere každý deň pribúda až 1600 prípadov infikovaných na milión obyvateľov. Druhé je v tomto smere Slovinsko, tretie Rakúsko, ktoré od pondelka zavádza celoplošný lockdown.

Pribudlo ďalších 7727 pozitívnych

Podľa dnešných údajov NCZI v sobotu u nás pribudlo 7727 infikovaných koronavírusom. Je to síce menej ako piatkové doterajšie denné maximum 9171 infikovaných, ale ide stále o vysoký počet vzhľadom na to, že bolo vykonaných o zhruba 6000 PCR testov menej. Celkový počet nákaz potvrdených PCR testami do dneška vystúpil na 610 140. V súvislosti s covidom v sobotu zomrelo 43 ľudí, teda o šesť viac ako v piatok. Celkovo evidujeme už 13 861 týchto úmrtí.