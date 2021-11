Pozor, oddnes platí prísny COVID AUTOMAT! Pozrite si, čo všetko sa mení, vzniká nová kategória

BRATISLAVA - Pandémia ochorenia COVID-19 decimuje Slovensko, pred pár dňami padol smutný rekord v počte odhalených pozitívnych prípadov za jeden deň. Oddnes preto vstúpili do platnosti nové vyhlášky aj prísny COVID automat. Vláda pritom nevylučuje, že ak sa situácia nezlepší, bude nútená zaviesť celoplošný lockdown, ako sme to zažili v druhej vlne.

Lockdown pre nezaočkovaných

Vláda zavádza tzv. lockdown pre nezaočkovaných, oznámil ešte minulý týždeň premiér Heger. Nový COVID automat podľa jeho slov výrazne sprísňuje opatrenia pre nezaočkovaných v červenej, bordovej a čiernej farbe, teda momentálne vo všetkých okresoch. Nezaočkovaní sú podľa jeho slov najohrozenejší, robia to pre ich ochranu. Premiér vysvetlil, že nový COVID automat zavádzajú pre stabilizovanie kritickej situácie v nemocniciach. Zdôraznil, že pôjde o dočasné riešenie, očakáva, že to bude trvať tri týždne. Následne by mohlo byť ďalším krokom uvoľnenie opatrení pre zaočkovaných. Všetkých vyzval na to, aby sa očkovali.

Vznikla nová kategória "OP"

Úrad verejného zdravotníctva vydal dve nové vyhlášky pre potreby zosúladenia s novou verziou COVID automatu, ktorú vo štvrtok schválila vláda. Vyhlášky zverejnené vo Vestníku vlády SR nadobudli účinnosť dnes v pondelok a upravujú činnosť prevádzok a organizáciu hromadných podujatí.

Zmeny pri podujatiach v reštauráciách

Svadby, oslavy, večierky či iné podujatia v prevádzkach verejného stravovania nebude možné oddnes uskutočniť v režime OTP (očkovaný/testovaný/prekonanie ochorenia). Týka sa to červených, bordových aj čiernych okresov. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. V režime základ, teda bez ohľadu na test či očkovanie, nie je možné podujatia organizovať ani v jednej z farieb COVID automatu. Dôvodom podľa ÚVZ je, že ide o vysokorizikovú aktivitu. Svadby, oslavy, večierky či iné podujatia v prevádzkach verejného stravovania sa môžu organizovať len v červených a bordových okresoch, a to v novom režime OP (očkovaný/prekonaný) v počte maximálne dvadsať osôb. Organizátor je zároveň vždy povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov štrnásť dní po skončení podujatia. ich uplynutí je povinný ich zničiť.

Nové opatrenia sa týkajú aj kúpalísk. Na umelých kúpaliskách, vo wellness zariadeniach či v kúpeľoch je v červených, bordových a čiernych okresoch oddnes možný iba režim OP. Vstup sa teda umožňuje očkovaným proti COVID-19 a tým, ktorí ochorenie prekonali. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. V červených okresoch možno pri režime OP na umelých kúpaliskách naplniť kapacitu na 50 percent, v bordových na 25. V čiernych okresoch môže byť na kúpalisku najviac desať ľudí. Obmedzenia platia aj pre akvaparky, wellness, prírodné a liečebné kúpele. V červených okresoch môžu fungovať iba v režime OP s maximálne desiatimi návštevníkmi. Na wellness, ktoré sú súčasťou ubytovacích zariadení a poskytujú služby výlučne ubytovaným zákazníkom, sa kapacitné obmedzenia nevzťahujú. V bordových okresoch môžu fungovať iba wellness zariadenia, ktoré sú súčasťou ubytovacích zariadení. Zároveň platí limit desať ľudí. V čiernych okresoch je činnosť akvaparkov, wellness a kúpeľov zakázaná.

Jednotný limit pre hromadné podujatie

Pre hromadné podujatia má platiť pre režim OP 200 ľudí v červenej farbe, 100 ľudí v bordovej farbe a 50 ľudí v čiernej farbe. Zelené okresy a oranžové okresy majú byť pre režim OP bez obmedzení. Pre vstup v režime OTP má platiť pre červené, bordové a čierne okresy kapacitné obmedzenie šesť ľudí. Hromadné podujatia v základnom režime majú byť pre červené, bordové a čierne okresy zakázané.

Oddnes OTP režim na pracoviskách ešte povinný nebude

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR nenariadil oddnes zamestnávateľom uplatňovať na pracovisku OTP (očkovaný - testovaný - prekonanie ochorenia COVID-19) režim. V súčasnosti sa stále realizujú medzirezortné rokovania k povinnému zavedeniu režimu OTP na pracoviskách. "Rieši sa zabezpečovanie logistiky a ďalšie potrebné procesy na úrovni príslušných rezortov," vysvetlila dôvod odkladu hovorkyňa ÚVZ Dáša Račková.

Platia Obmedzenia aj pre očkovaných

Obmedzenia budú mať aj očkovaní; v čiernych okresoch sa úplne zatvoria fitnescentrá, wellnessy aj reštaurácie. Predaj jedla v reštauráciách v čiernych okresoch bude možný len cez okienko a cez donášku. Zakázané ostáva v čiernych okresoch aj ubytovanie, a to pre všetkých. Výnimkou je len ubytovanie v karanténe a služobné cesty.