KORONAVÍRUS Smer-SD urobí všetko pre to, aby povinné očkovanie nikdy neprešlo

BRATISLAVA - Opozičný Smer-SD urobí všetko preto, aby povinné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 nikdy neprešlo. Predseda strany Robert Fico to uviedol vo videu na sociálnej sieti. Reagoval tak na sobotné vyjadrenia premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), podľa ktorého by cestou z pandémie mohlo byť povinné očkovanie pre ľudí nad 65 rokov.

V prípade zavedenia povinného očkovania by opatrenie Smer-SD napadol na Ústavnom súde SR. Hovorí o nechutnom fašistickom nápade. "Je už za všetkými čiarami protiústavnosti a ani by nefungovalo, pretože krajiny takmer so 100-percentnou zaočkovanosťou majú dnes rovnaké problémy v nemocniciach ako Slovensko, len s tým rozdielom, že skoro všetci hospitalizovaní sú zaočkovaní," tvrdí Fico.

Kritika opatrení

Líder opozičnej strany trvá na tom, že očkovanie musí byť dobrovoľné a právne postavenie zaočkovaného, testovaného a toho, kto COVID-19 prekonal, musí byť rovnaké. Kritizoval tiež opatrenia platné od pondelka 22. novembra. Premiéra vyzval, aby sa začal starať o pacientov od momentu, keď sa dozvedia, že sú pozitívne testovaní.

Predseda vlády v sobotu uviedol, že o povinnom očkovaní pre seniorov aktuálne diskutuje s právnikmi či s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou. Zároveň nevylúčil aj plošné povinné očkovanie na Slovensku. Momentálne vedie diskusie o tom, či by boli tieto kroky v súlade s Ústavou SR. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.