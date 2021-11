KORONAVÍRUS Mikas zverejnil nové pravidlá pre obchody, fitness aj koncerty: Pozrite si kompletné zmeny vo vyhláške

BRATISLAVA – Podobne ako múzeá a galérie, i filmové, divadelné či hudobné podujatia bude možné od pondelka 22. novembra organizovať výlučne v režime OP (očkovaní alebo po prekonaní ochorenia COVID-19). Organizátori budú musieť tiež dodržať stanovené kapacitné limity návštevníkov. Vyplýva to z novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

V čiernych okresoch je maximálna kapacita stanovená na 50, v bordových na 100 a v červených okresoch na 200 návštevníkov podujatia. Občerstvenie môže byť prevádzkované len v externých priestoroch za podmienky rozstupu 2 metrov medzi stolmi.

V prípade zlepšenia epidemiologickej situácie, prechodu okresu do stupňa Ostražitosť alebo Monitoring a zároveň zachovania vstupu návštevníkov v režime OP, bude možné organizovať podujatia bez kapacitných obmedzení. Pri podujatiach, ktoré sa budú v oranžových a zelených okresoch konať v režime základ alebo OTP (očkovaní/po prekonaní ochorenia/ testovaní), budú platiť kapacitné obmedzenia.

Návštevníci podujatia musia mať počas predstavenie prekryté horné dýchacie cesty, organizátor je povinný evidovať zoznam i kontakty návštevníkov, zabezpečovať platný hygienický štandard a zvýšenú dezinfekciu priestorov.

Nové vyhlášky ÚVZ reflektujú na štvrtkové (18. 11.) rozhodnutia vlády o sprísnení protipandemických opatrení. Obmedzenia, ktoré majú znížiť mobilitu a zastaviť nárast prípadov ochorenia COVID-19 a tiež stabilizovať situáciu v nemocniciach, sa týkajú najmä nezaočkovaných, v prípade hromadných podujatí sa však dotknú aj zaočkovaných osôb.

Od červeného okresu môže byť na hromadných podujatiach v OTP iba šesť ľudí

Hromadné podujatia budú od pondelka (22. 11.) fungovať aj v režime OP, teda pre zaočkovaných alebo prekonavších ochorenia COVID-19. Povolený bude aj režim OTP prístupný tiež pre testovaných, avšak s výraznými kapacitnými obmedzeniami. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Režim pre hromadné podujatia sa vzťahuje aj na sezónny ambulantný predaj, do ktorého patria aj vianočné trhy.

V zelených okresoch je pri režime OTP limit stanovený na 50 percent kapacity na státie alebo 75 percent miest na sedenie. V prípade, že nie je možné určiť kapacitu, umožní sa vstup najviac 5000 osobám v exteriéri a 2500 v interiéri. Pri režime "základ" platia rovnaké percentuálne obmedzenia miest na státie a sedenie, no v exteriéri môže byť najviac 1000 návštevníkov a v interiéri 500.

V oranžových okresoch umožňuje režim OTP v interiéri obsadiť najviac 25 percent kapacity, v exteriéri 50 percent. Ak sa kapacita nedá špecifikovať, platí obmedzenie na 1000 osôb v exteriéri a 500 v interiéri. Pri režime "základ" je maximálna kapacita miest na státie v exteriéri obmedzená na 100 osôb, v interiéri na 50 osôb. Miesta na sedenie v interiéri môžu byť zaplnené do 25 percent kapacity priestoru, maximálne však do počtu 100 osôb. V exteriéri možno obsadiť 50 percent kapacity priestoru, počet ľudí je obmedzený na 200. Organizátor podujatia v režime základ je tiež povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

V červených okresoch platí pre podujatia v režime OP limit 200 osôb. Organizátor je zároveň povinný na regionálnom úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ) podujatie ohlásiť najneskôr 48 hodín pred začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto. Režim OTP umožňuje účasť najviac šiestich osôb.

V bordových okresoch sa môže na podujatí v režime OP zúčastniť najviac 100 osôb, nutné je ohlásiť ho na miestnom RÚVZ najneskôr 48 hodín pred začiatkom. Režim OTP umožňuje účasť maximálne šiestich osôb. V čiernych okresoch sa na podujatí v režime OP môže zúčastniť do 50 osôb, treba ho ohlásiť na RÚVZ. Na OTP podujatí rovnako platí obmedzenie do šiestich osôb. V červených, bordových a čiernych okresoch sú organizátori povinní uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch ich treba zničiť.

ÚVZ SR pripomína, že jednotlivé režimy nemožno kombinovať. "Organizátor musí zvoliť režim vstupu na podujatie, viditeľne ho označiť pri vstupe a zabezpečiť vstup a pobyt na podujatí len účastníkom v režime podujatia," upozornil úrad. V každej chvíli musí byť organizátor schopný preukázať aktuálny počet osôb. Exteriérové podujatia musia byť ohradené s vyznačeným vstupom a výstupom. Povinné je prekrytie horných dýchacích ciest.

Sobáše a krsty sa konať môžu, platia však kapacitné obmedzenia

Obrad sobáša či krstu bude možné organizovať vo všetkých farbách okresov. Vzhľadom na farbu a zvolený režim (OP, OTP, základ) však platia kapacitné obmedzenia. Na obrad pohrebu počet ľudí limitovaný nie je. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upravujúcej organizáciu hromadných podujatí, ktorá platí od pondelka (22. 11.). Vyhláška reaguje na novú verziu COVID automatu.

Po novom bude v červenej až čiernej farbe okresu platiť pre režim OTP (očkovaní/po prekonaní ochorenia/testovaní na ochorenie COVID-19) a režim základ jednotný limit. Sobáša či krstu sa tak bude môcť zúčastniť maximálne šesť osôb. V prípade, že sa udalosti zúčastnia iba plne zaočkovaní alebo osoby, ktoré ochorenie prekonali (režim OP), pre červené okresy platí limit 200, pre bordové 100 a pre čierne 50 ľudí. Ak si organizátor zvolí režim OP, je nutné ohlásiť podujatie na miestnom príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom.

V oranžových okresoch bude v režime OTP povolená maximálna kapacita 25 percent v interiéri a 50 percent v exteriéri. Ak nie je možné určiť kapacitu, v exteriéri môže byť najviac 1000 osôb a v interiéri 500. Ak sa bude obrad či krst konať bez ohľadu na očkovanie či test (režim základ), v exteriéri bude maximálna povolená kapacita 50 percent v priestore na sedenie (do 200 osôb) a maximálne 100 ľudí v priestore na státie. V interiéri môže stáť maximálne 50 osôb, priestor na sedenie môže byť naplnený najviac na 15 percent kapacity.

"Organizátor je v oranžovej až čiernej farbe okresu povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť. Táto povinnosť neplatí v oranžových okresoch pre podujatia v režime OTP alebo výlučne zaočkovaní," priblížil úrad.

Pre zelené okresy bude v režime OTP maximálna povolená kapacita na státie 50 percent, na sedenie 75. Ak nie je možné určiť kapacitu, môže byť najviac 5000 osôb v exteriéri a 2500 v interiéri. V režime základ bude môcť byť priestor na státie zaplnený najviac na 50 percent, priestor na sedenie maximálne na 75 percent kapacity. V exteriéri však bude môcť byť najviac 1000 osôb, v interiéri 500. V zelených okresoch a oranžových okresoch pre režim OP kapacitný limit neplatí.

Fitnescentrá budú v čiernych okresoch zatvorené

Fitnescentrá v čiernych okresoch ostanú od pondelka 22. novembra zatvorené. V bordových a červených okresoch bude do nich povolený vstup len v režime OP (očkovaní/po prekonaní ochorenia COVID-19). Vyplýva to z novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Nariadenie hygienikov zároveň stanovuje kapacitné limity pre návštevníkov. V bordovom okrese to bude maximálne 20 návštevníkov, prípadne podľa rozlohy fitnescentra taký počet, aby na jedného návštevníka pripadalo 15 štvorcových metrov (m2). V červených okresoch bude môcť byť vo fitnescentre maximálne 50 návštevníkov, respektíve je stanovený limit jeden návštevník na 15 m2. Prevádzky musia viesť aj zoznamy zákazníkov.

Ak okres prejde zo stupňa ohrozenia do stupňa ostražitosti (oranžová farba) a prevádzka zachová pri vstupe režim OP, nebudú sa ňu vzťahovať kapacitné obmedzenia. Pri režime OTP (očkovaní/po prekonaní ochorenia/testovaní) to bude maximálne 20 návštevníkov alebo jeden návštevník na 15 m2. Ak prevádzka povolí v okrese s oranžovou farbou vstup všetkým osobám, maximálna kapacita je desať návštevníkov v jednom momente. Ak sa okres dostane do stupňa monitoring (zelená farba), prevádzky s režimom vstupu OP môžu využívať plnú kapacitu prevádzky, pri režime OTP alebo základ platia kapacitné obmedzenia.

Režim OP pri vstupe do obchodného domu neplatí v prípade záujmu o očkovanie

Režim OP (očkovaný/po prekonaní) pri vstupe do obchodného domu, ktorý bude od pondelka (22. 11.) pre obchodné domy povinný v červenej až čiernej farbe, neplatí pre prípady návštevy očkovacieho centra alebo zdravotníckeho zariadenia v obchodnom dome. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

"Režim OP ďalej neplatí pre obchodné domy v červenej až čiernej farbe, ak v obchodných domoch sú otvorené len prevádzky a služby esenciálneho charakteru," uviedla hovorkyňa ÚVZ Daša Račková. Znamená to, že ak v obchodných domoch budú otvorené iba esenciálne prevádzky, môžu do nich vojsť všetci, nielen osoby v režime OP.

Celé znenie vyhlášky platnej od 22.11

Úrad verejného zdravotníctva vydáva nové vyhlášky pre potreby zosúladenia s novou verziou COVID automatu, ktorú 18. 11. 2021 schválila vláda SR.

Vyhlášky sú účinné od pondelka 22. 11. 2021 a upravujú činnosť prevádzok a organizáciu hromadných podujatí.

Aktualizovaný COVID automat, ktorý bude platiť obmedzené obdobie, bol schválený v čase mimoriadne nepriaznivej epidemiologickej situácie, ktorá sa naďalej zhoršuje, čo spôsobuje veľkú záťaž na zdravotnícky systém.





Najhlavnejšie zmeny v „kocke“ oproti doterajšiemu stavu:

• Režim „kompletne zaočkovaní“ sa mení na režim OP (očkovaní, prekonaní). Znamená to, že osoby, ktoré prekonali COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, budú mať rovnaké možnosti ako kompletne zaočkované osoby. Po novom sú teda stanovené režimy “OP”, “OTP” (očkovaní, testovaní, prekonaní) a “základ” (všetci, bez ohľadu na imunitný status).

• Prevádzky (mimo esenciálnych obchodov – podrobne vymenované vo vyhláške k činnosti prevádzok - paragraf 2 odsek 2) sú pre režim OTP a základ v červenej až čiernej farbe zatvorené.

• V červenej až čiernej farbe sa pre režim OTP zavádza jednotný limit pre hromadné podujatia do počtu šesť osôb. Pre režim OP sa limity v červenej až čiernej farbe znižujú na 200, 100 a 50.

• Na návrh odborných autorít a v súlade so schváleným COVID automatom sa pod pojmom OP (očkovaní, prekonaní) rozumie:

osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky vakcíny s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky

osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky

osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola prvá dávka podaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky

osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami a mali ho potvrdený RT-PCR testom

deti do 12 rokov po prekonaní COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami - potvrdenie vydá pediater aj na základe pozitívneho výsledku antigénového testu vykonaného do 15. novembra 2021

osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred viac ako 180 dňami a boli zaočkovaní jednou dávkou vakcíny podanej do 180 dní od prekonania ochorenia

deti do 2 rokov veku;

deti od 2 do 12 rokov a 2 mesiace s negatívnym výsledkom antigénového testu (platný 48 hodín od odberu) alebo PCR/LAMP testu (platný 72 hodín od odberu).







Podrobnejšie uvedené zmeny

Vyhláška k činnosti prevádzok

OBCHODY A SLUŽBY

V bordových a čiernych okresoch musia mať neesenciálne prevádzky a služby (teda tie, ktoré nie sú vymenované vo vyhláške) obmedzené otváracie/prevádzkové hodiny od 5:00 do 22:00. V prípade červených až čiernych okresov môžu mať neesenciálne prevádzky otvorené len v režime OP.

Za esenciálne obchody a služby sa považujú:

Liečebné kúpele a kúpeľné liečebne poskytujúce služby pacientom na základe predpisu lekára

Prevádzky verejného stravovania vrátane trvalých stánkov, ktoré vydávajú jedlá a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donášky

Predajne potravín (vrátane ambulantného predaja)

Predajne drogérie

Lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, očné optiky vrátane vyšetrenia zraku

Predajne novín a tlačovín

Predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie

Výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, vrátane príjmu reklamácií

Zásielkový predaj tovarov

Výdaj, vrátenie a reklamácia tovaru prostredníctvom balíkomatov a podobných zariadení

Predajne náhradných dielov pre motorové vozidlá, odťahové služby

Prevádzky telekomunikačných operátorov

Prevádzky poštových, bankových a iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb

Knižnice

Práčovne a čistiarne

Čerpacie stanice

Pohrebné služby, prevádzky pohrebísk a krematórií

Služby technickej a emisnej kontroly, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet

Oprava a servis elektroniky, strojov a iných zariadení

Taxislužby

Advokáti, notári, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia

Kľúčové služby

Zberné dvory

Obchodné miesta sieťových odvetví (elektrina, voda, plyn)

Služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania

Predajne obuvi a oblečenia

Predajne domácich a záhradkárskych potrieb

Prevádzky poskytujúce liečebno-pedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím

Nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, kvetov, zeleniny, ovocia, potravín: musia zabezpečiť jednosmerný pohyb zákazníkov, regulovaný vstup a výstup, vzdialenosť predajných miest 2 metre od seba

Závodné, školské a podobné kuchyne a jedálne

Informácia ku kapacitným obmedzeniam v prevádzkach obchodov a služieb:

Zelené okresy:

Bez kapacitného limitu, dodržiavanie hygienických opatrení

Oranžové okresy:

1 zákazník na 15 metrov štvorcových

Červené, bordové a čierne okresy:

OP: 1 zákazník na 15 metrov štvorcových

Základ a OTP: iba esenciálne obchody a služby, 1 zákazník na 25 metrov štvorcových

TAXISLUŽBY

Zelené okresy: bez kapacitného limitu, povinné rúško a pravidelné vetranie

Oranžové okresy: najviac dve osoby v jednom rade vrátane vodiča, povinné rúško a pravidelné vetranie

Červené okresy: najviac dve osoby v jednom rade vrátane vodiča, povinné rúško a pravidelné vetranie, po každom zákazníkovi dezinfekcia priestorov pre zákazníkov (dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom)

Bordové okresy: najviac dve osoby v jednom rade - vrátane vodiča, povinný respirátor a pravidelné vetranie, po každom zákazníkovi dezinfekcia priestorov pre zákazníkov (dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom)

Čierne okresy: najviac dvaja klienti vo vozidle, na zadných sedadlách, povinný respirátor a pravidelné vetranie, po každom zákazníkovi dezinfekcia priestorov pre zákazníkov (dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom)

UMELÉ KÚPALISKÁ

Zelené okresy: bez kapacitného limitu

Oranžové okresy:

OP: bez kapacitného limitu

OTP: najviac 50 % kapacity

Základ : najviac 10 osôb

Červené okresy:

OP: 50 % kapacity

OTP: zakázané

Základ: zakázané

Bordové okresy:

OP: 25 % kapacity

OTP: zakázané

Základ: zakázané

Čierne okresy:

OP: najviac 10 osôb

OTP: zakázané

Základ: zakázané

Prevádzky poskytujúce služby za účelom tréningu športových klubov majú osobitné pravidlá popísané vo vyhláške.

VLEKY A LANOVKY

Vleky, teda nie uzatvorené kabínky, sú otvorené pre osoby v režime OP a OTP vo všetkých farbách COVID semaforu.

Kapacitné obmedzenia sa týkajú iba kabínkových lanoviek:

Zelené okresy:

OP: bez kapacitného limitu

OTP: bez kapacitného limitu

Základ: bez kapacitného limitu

Oranžové okresy:

OP: bez kapacitných obmedzení

OTP: bez kapacitných obmedzení

Základ: kabínkové lanovky zakázané

Červené a bordové okresy:

OP: 50 % kapacity, povinná dezinfekcia po každej jazde,

OTP: kabínkové lanovky zakázané

Základ: vleky aj kabínkové lanovky zakázané

Čierne okresy:

OP: 25 % kapacity, povinná dezinfekcia po každej jazde

OTP: kabínkové lanovky zakázané

Základ: vleky aj kabínkové lanovky zakázané

OBCHODNÉ DOMY

Zelené a oranžové okresy: otvorené pre OP, OTP a základ

Červené, bordové a čierne okresy: otvorené len pre OP, uzatvorenie sedacích sekcií a detských kútikov

HOTELY A PODOBNÉ UBYTOVACIE SLUŽBY

Služby reštaurácií a wellness v hoteloch sa riadia pravidlami pre ostatné reštaurácie, resp. wellness služby.

Zelené okresy: ubytovanie bez obmedzenia

Oranžové okresy:

OP: ubytovanie bez obmedzenia

OTP: ubytovanie bez obmedzenia

Základ: zakázané okrem dlhodobých a karanténnych ubytovaní

Červené a bordové okresy:

OP: ubytovanie bez obmedzenia

OTP: zakázané okrem ubytovaní v súvislosti s výkonom práce, dlhodobých a karanténnych ubytovaní

Základ: zakázané okrem dlhodobých a karanténnych ubytovaní

Čierne okresy:

OP: zakázané okrem ubytovaní v súvislosti s výkonom práce, dlhodobých a karanténnych ubytovaní

OTP: zakázané okrem ubytovaní v súvislosti s výkonom práce, dlhodobých a karanténnych ubytovaní

Základ: zakázané okrem dlhodobých a karanténnych ubytovaní

REŠTAURÁCIE A OSTATNÉ ZARIADENIA VEREJNÉHO STRAVOVANIA

Pre predaj jedál so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby neplatia obmedzenia.

Zelené okresy: bez kapacitného limitu

Oranžové okresy:

OP: exteriér bez kapacitného limitu, v interiéri obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri dvojmetrové rozostupy medzi stolmi

OTP: exteriér bez kapacitného limitu, v interiéri obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri dvojmetrové rozostupy medzi stolmi

Základ: vstup len do exteriéru, na terasách max 10 osôb, otvorené minimálne 50 % stien

Červené okresy:

OP : exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri rozostup stolov najmenej 2 metre

OTP: okienkový predaj a rozvoz

Základ: okienkový predaj a rozvoz

Bordové okresy:

OP: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri rozostup stolov najmenej 2 metre, konzumácia len posediačky

OTP : okienkový predaj a rozvoz

Základ : okienkový predaj a rozvoz

Čierne okresy:

Povolený len predaj zabalených jedál so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby.

FITNESS CENTRÁ

Zelené okresy:

OP: bez kapacitného limitu

OTP: 1 zákazník na 15 metrov štvorcových alebo najviac 50 zákazníkov

Základ: najviac 25 osôb, povinný zoznam návštevníkov

Oranžové okresy:

OP: bez kapacitného limitu

OTP: 1 zákazník na 15 metrov štvorcových alebo najviac 20 zákazníkov, povinný zoznam návštevníkov

Základ: najviac 10 osôb, povinný zoznam návštevníkov

Červené okresy:

OP: 50 osôb alebo 1 zákazník na 15 m2, povinný zoznam návštevníkov

OTP: zakázané

Základ: zakázané

Bordové okresy:

OP:20 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2, povinný zoznam návštevníkov

OTP: zakázané

Základ: zakázané

Čierne okresy:

Zakázané pre všetky režimy.

MÚZEÁ, GALÉRIE, VÝSTAVNÉ SIENE

Zelené okresy: bez kapacitných obmedzení

Oranžové okresy:

OP: bez kapacitného limitu

OTP: bez kapacitného limitu

Základ: individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových

Červené okresy:

OP: bez kapacitného limitu

OTP: zatvorené

Základ: zatvorené

Bordové okresy:

OP: bez kapacitného limitu

OTP: zatvorené

Základ: zatvorené

Čierne okresy:

OP: individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových

OTP: zatvorené

Základ: zatvorené

WELLNESS, AKVAPARKY, PRÍRODNÉ A LIEČEBNÉ KÚPELE

Liečebne na predpis lekára: neplatia kapacitné obmedzenia

Zelené okresy:

OP: bez kapacitného limitu

OTP: bez kapacitného limitu

Základ: najviac 50 % kapacity, maximálne 1000 osôb

Oranžové okresy:

OP: bez kapacitného limitu

OTP: maximálne 50 % kapacity, najviac 1000 osôb

Základ: nesmie sa používať

Červené okresy:

OP: bez limitu iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb; ostatné zariadenia resp. ak osoby nie sú ubytované v zariadení s wellness, najviac 10 osôb

OTP: nesmie sa používať

Základ: nesmie sa používať

Bordové okresy:

Činnosť povolená do 10 osôb len pre prevádzky, ktoré sú súčasťou ubytovacích zariadení.

Čierne okresy:

Zakázané pre všetky režimy

Vyhláška k organizácii hromadných podujatí

Na účely vyhlášky sa pod pojmom hromadné podujatie rozumie i sezónny ambulantný predaj (teda napríklad aj vianočné trhy - musia sa riadiť sa podmienkami pre hromadné podujatia podľa farby okresu).

Vybrané povinnosti organizátorov HP:

Kombinovanie režimov pre jedno podujatie sa zakazuje.

Organizátor musí zvoliť režim vstupu na podujatie, viditeľne ho označiť pri vstupe a zabezpečiť vstup a pobyt na podujatí len účastníkom v režime podujatia.

Organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.

Na podujatí platí povinnosť mať riadne prekryté dýchacie cesty.

Ak sa podujatie koná v exteriéri, organizátor ho musí ohradiť a vyznačiť jeho vstup a výstup.

Zelené okresy:

OP: bez kapacitného limitu

OTP: státie najviac 50 % kapacity, sedenie najviac 75 %; ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 5000 osôb v exteriéri, 2500 v interiéri

Základ : státie najviac 50 % kapacity, sedenie najviac 75 %; avšak najviac 1000 osôb v exteriéri a 500 v interiéri

Oranžové okresy:

OP: bez kapacitného limitu

OTP: v interiéri najviac 25 % kapacity, v exteriéri najviac 50 % kapacity; ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 1000 osôb v exteriéri, 500 v interiéri

Základ: státie - exteriér max 100 osôb, státie - interiér max 50 osôb, sedenie - exteriér max 50 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 200 osôb), sedenie - interiér max. 25 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 100 osôb). Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť. Táto povinnosť neplatí pre podujatia v režime OTP alebo výlučne zaočkovaní.

Červené okresy:

Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

OP : max. 200 osôb (nutné ohlásiť na miestne príslušnom RÚVZ najneskôr 48 hodín pred začiatkom podujatia, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto konania)

OTP : max. 6 osôb

Základ: zakázané

Bordové okresy:

Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

OP: max. 100 osôb (nutné ohlásiť na miestne príslušnom RÚVZ najneskôr 48 hodín pred začiatkom podujatia, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto konania)

OTP : max. 6 osôb

Základ: zakázané

Zaočkovaní : max. 100 osôb (nutné ohlásiť na miestne príslušnom RÚVZ najneskôr 48 hodín pred začiatkom podujatia, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto konania)

OTP : max. 6 osôb

Základ: zakázané

Čierne okresy:

Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.



OP: max. 50 osôb (nutné ohlásiť na miestne príslušnom RÚVZ najneskôr 48 hodín pred začiatkom podujatia, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto konania)

OTP: max. 6 osôb

Základ: zakázané

OBRAD SOBÁŠA ALEBO KRSTU

(Na obrady pohrebu sa nevzťahujú kapacitné obmedzenia.)

Zelené okresy:

OP : bez kapacitného limitu

OTP: státie najviac 50 % kapacity, sedenie najviac 75 %; ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 5000 osôb v exteriéri, 2500 v interiéri

Základ : státie najviac 50 % kapacity, sedenie najviac 75 %; avšak najviac 1000 osôb v exteriéri a 500 v interiéri

Oranžové okresy:

OP: bez kapacitného limitu

OTP: v interiéri najviac 25 % kapacity, v exteriéri najviac 50 % kapacity; ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 1000 osôb v exteriéri, 500 v interiéri

Základ: státie - exteriér max 100 osôb, státie - interiér max 50 osôb, sedenie - exteriér max 50 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 200 osôb), sedenie - interiér max. 25 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 100 osôb). Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť. Táto povinnosť neplatí pre podujatia v režime OTP alebo výlučne zaočkovaní.

Červené okresy:

Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

OP : max. 200 osôb (nutné ohlásiť na miestne príslušnom RÚVZ najneskôr 48 hodín pred začiatkom podujatia, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto konania)

OTP : max. 6 osôb

Základ: max. 6 osôb

Bordové okresy:

Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

Zaočkovaní : max. 100 osôb (nutné ohlásiť na miestne príslušnom RÚVZ najneskôr 48 hodín pred začiatkom podujatia, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto konania)

OTP : max. 6 osôb

Základ: max. 6 osôb

Čierne okresy:

Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.



OP: max. 50 osôb (nutné ohlásiť na miestne príslušnom RÚVZ najneskôr 48 hodín pred začiatkom podujatia, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto konania)

OTP: max. 6 osôb

Základ: max. 6 osôb

BOHOSLUŽBY

Zelené okresy:

OP: bez kapacitného limitu

OTP: maximálne 50 % kapacity priestoru na státie, alebo 75 % kapacity priestoru na sedenie, pokiaľ nie je určiteľná kapacita do 2500 osôb v interiéri alebo 5000 osôb pre exteriér.

ZÁKLAD: státie max. 50 % kapacity priestoru na státie, sedenie max. 75 % kapacity priestoru na sedenie, maximálne však do 500 osôb v interiéri alebo 1000 osôb v exteriéri.

Oranžové okresy:

OP: bez kapacitného limitu

OTP: interiér max. 25 % kapacity priestoru, exteriér max. 50 % kapacity priestoru; pokiaľ nie je určiteľná kapacita, interiér do 500 osôb, exteriér pre 1000 osôb.

Základ:

státie: exteriér max. 100 osôb, interiér max. 50 osôb;

sedenie: exteriér max. 50 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 200 osôb), interiér max 25 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 100 osôb).

Červené okresy:

OP : max. 200 osôb (Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.)

OTP: max. 6 osôb

Základ: individuálna pastoračná činnosť

Bordové okresy:

OP : max. 100 osôb (Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.)

OTP: max. 6 osôb

Základ: individuálna pastoračná činnosť

Čierne okresy:

OP: max. 50 osôb (Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.)

OTP: max. 6 osôb

Základ: individuálna pastoračná činnosť

SVADBY, OSLAVY, VEČIERKY A INÉ OBDOBNÉ PODUJATIA ALEBO PODUJATIA V PREVÁDZKACH VEREJNÉHO STRAVOVANIA

Vysokoriziková aktivita - podujatie nie je možné uskutočniť v režime “základ”.

Organizátor je vždy povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

Zelené okresy:

OP: najviac 400 osôb v interiéri alebo 800 osôb v exteriéri

OTP: najviac 200 osôb v interiéri alebo 400 v exteriéri

Základ: zákaz

Oranžové okresy:

OP: najviac 100 osôb v interiéri alebo 200 osôb v exteriéri

OTP: najviac 50 osôb v interiéri alebo 100 v exteriéri

Základ: zákaz

Červené okresy:

OP: max. 20 osôb

OTP: zákaz

Základ: zákaz

Bordové okresy:

OP: max. 20 osôb

OTP: zákaz

Základ: zákaz

Čierne okresy:

OP: zákaz

OTP: zákaz

Základ: zákaz