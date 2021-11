KORONAVÍRUS Zvolenská plaváreň je otvorená len pre očkovaných: Vstup je potrebné si rezervovať

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

ZVOLEN - Mestská plaváreň vo Zvolene funguje od pondelka (15. 11.) v obmedzenom režime. Otvorená je len pre osoby kompletne zaočkované proti ochoreniu COVID-19, ktoré si musia vstup do bazéna vopred rezervovať. O opatreniach súvisiacich so zaradením okresu Zvolen do čiernej fázy COVID automatu informovala samospráva na svojej webovej stránke.