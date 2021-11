Raši sa stíhania za preverovaný kyberprojekt neobáva: Preverovanie zákazky prokuratúrou víta

BRATISLAVA - Bývalý vicepremiér Richard Raši (Hlas-SD) sa neobáva, že by preverovanie utajovanej IT zákazky z čias jeho šéfovania na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) viedlo k stíhaniu jeho osoby. V diskusnej relácii TV Markíza Na telo vylúčil, že by do tendra zasahoval.

Preverovanie zákazky Európskou prokuratúrou víta. "Ak skonštatuje pochybenia, nech sú potrestaní vinníci,“ uviedol. Poukázal pritom, že tender riešili podľa utajovaných skutočností osoby s bezpečnostnou previerkou. Naznačil, že ak by nebola zákazka v poriadku, už za éry Veroniky Remišovej, ktorá dohliadala na eurofondy, by neboli vyplatené peniaze. "Z tej sumy eurofondov dala vyplatiť ona dve tretiny, snáď, keby bol problém, tak by to neurobila,“ argumentoval.

Šeliga odmietol svoj návrat do vedenia parlamentu

Rašiho partner v diskusii, člen Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR a podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga pri odpovediach ÁNO-NIE odmietol svoj návrat do vedenia parlamentu. "Nechcem sa vrátiť, nebol by to dobrý signál pre verejnosť," deklaroval. Šeliga sa funkcie podpredsedu parlamentu vzdal na začiatku mája po medializovaných informáciách, že porušil protipandemické opatrenia a v čase zákazu vychádzania bol v kaviarni.