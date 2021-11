Vianočné trhy v čase TRETEJ vlny COVIDU: Prvé krajské mesto ich ruší! Väčšina ráta len s očkovanými alebo OTP

BRATISLAVA - Minulý rok sme vianočné trhy tak, ako ich poznáme, nezažili. Boli to prvé Vianoce, ktoré sme trávili v pandemickom čase. Situácia bola zlá, bol lockdown a druhá vlna vrcholila. Obmedzené bolo do istej miery aj cestovanie. Tento rok to malo byť inak, napriek tomu vidíme rýchly nárast nielen pozitívnych, ale aj hospitalizovaných. Ako prebehnú vianočné trhy tento rok?

Vo väčšine krajských miest sa v istej forme vianočné trhy konať budú. Budú však značne obmedzené a teplým vareným vínom či punčom sa nezahrejete. Konzumácia a predaj nápojov a pokrmov sa bude riadiť podľa platnej vyhlášky. Budú sa riadiť podmienkami pre hromoadné podujatia, vyhláška však ešte v súvislosti s vianočnými trhmi, prejde zmenou.

Vyhláška sa bude kvôli vianočným trhom meniť

V prípade organizovania akéhokoľvek hromadného podujatia, teda aj vianočných trhov, je nutné riadiť sa opatreniami zverejnenými vo vyhláške ÚVZ SR č. 254/2021. "Konzumácia a predaj nápojov a pokrmov v prípade vianočných trhov bude riešená obdobne ako v prípade prevádzok verejného stravovania," uviedla v stanovisku hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Daša Račková.

"Vyhláška k organizácii hromadných podujatí prejde v najbližšom období v súvislosti s vianočnými trhmi zmenou. Bude z nej explicitne jasné, že vianočné trhy sú hromadným podujatím (HP) a viažu sa na ne príslušné obmedzenia a povinnosti. Za kontrolu dodržiavania pravidiel bude zodpovedný organizátor hromadného podujatia," dodala.

Rozdelenie okresov od 15. novembra.

Ako budú prebiehať trhy v krajských mestách?

Väčšina krajských miest už vie, v akej forme usporiada vianočné trhy. V niektorých okresoch a krajoch je však epidemiologická situácia zlá a nedá sa úplne predvídať to, aká situácia bude o mesiac. Budú preto reagovať na aktuálny vývoj. Najhoršie je na tom Prešovský, Košický a Žilinský kraj, a to najmä čo sa týka situácie v nemocniciach. Pozrite si, aké rozhodnutie prijali jednotlivé krajské mestá.

BRATISLAVA

Cieľom je tzv. zero waste

Tohtoročné vianočné trhy na Hlavnom námestí odštartujú už v piatok 26. novembra. "Pokračujeme s novým konceptom vianočných trhov s jedinečnou atmosférou, ktoré sú zamerané na kvalitu, sú ekologické, bezpečné, zero waste a čo nás po prestávke teší najviac, stanú sa opäť miestom, kde si sviatočné chvíle užijeme spolu," uviedla hovorkyňa mesta Katarína Rajčanová. Cieľom je najmä tzv. zero waste, čiže snaha predchádzať vzniku odpadu a tiež znižovanie množstva komunálneho odpadu, keďže sa budú používať výlučne vratné poháre a kompostovateľné riady.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Priestor bude ohraničený, budú aj kontroly

Návštevníci budú mať možnosť platiť v predajných stánkoch aj platobnými kartami. "Podľa pravidiel COVID semaforu pre hromadné podujatia musí byť každé hromadné podujatie priestorovo ohraničené s kontrolovanými vstupmi. Vianočné trhy nebudú výnimkou. Dovnútra budú môcť vstúpiť len účastníci, ktorým to bude dovoľovať platný covid semafor, t.j. buď v režime plne očkovaní alebo OTP. Priestorovo ohraničená bude časť s vianočnými stánkami," uviedla hovorkyňa s tým, že Hlavné námestie nebude uzavreté ako celok, bude priechodné a prístupné pre obyvateľov či návštevníkov.

Trhy v Bratislave - porovnanie rokov 2019 (vľavo) vs. 2020. Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Na trhoch bude rovnako ako po minulé roky prebiehať kontrola stánkov, ktorá bude okrem správnosti ponúkaného sortimentu, používania vratných pohárov a kompostovateľného riadu podľa podmienok v nájomnej zmluve, dohliadať aj na dodržiavanie protiepidemiologických opatrení, teda na zabezpečenie dezinfekcie povrchu pultov v prenajatých stánkoch či prikrytie horných dýchacích ciest podľa aktuálneho stupňa covid semaforu.

"Ďalšie kontroly zároveň koordinujeme s RÚVZ," reagovala. Je možné, že doba trvania vianočných trhov sa bude musieť skrátiť, všetko vyplynie z aktuálnej epidemiologickej situácie. "V prípade, že takáto situácia nenastane, si dobré jedlo a príjemnú vianočnú atmosféru užijeme až do 22. decembra," dodala.

PREŠOV

Situácia v Prešove sa zhoršuje, trhy budú v menšej verzii

Prešovský kraj patrí k trom krajom, kde je situácia najhoršia. Okrem okresu Prešov a Sabinov sú všetky ostatné v čiernej fáze. Mesto Prešov sa však na vianočné trhy chystá, a to v čase od 25. novembra 2021 do 22. decembra. "Ich dejiskom bude už tradične pešia zóna na Hlavnej ulici. Tohtoročnou novinkou budú svetelné inštalácie so zimnými motívmi, ktoré sa budú postupne rozsvecovať v Južnom parku," píše mesto.

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

"Počet stánkov, sprievodný program a konkrétne podmienky, ktoré budú platiť pre návštevníkov ako aj pre predávajúcich však aktuálne nie sú uzavreté, nakoľko všetko bude závisieť od vývoja epidemiologickej situácie v regióne," uviedol pre Topky hovorca mesta Vladimír Tomek. V porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi tak pôjde o menšiu verziu.

Keďže sa epidemická situácia v súčasnosti výrazne zhoršuje, je nevyhnutné prispôsobiť organizáciu trhov najnovším pandemickým obmedzeniam a platným pravidlám, v zmysle usmernení ÚVZ SR a RÚVZ Prešov. V prípade, ak budú v najbližšom období z úrovne štátu prijaté nové prísnejšie opatrenia, ktoré budú pre nás záväzné, forma vianočných trhov sa môže ešte meniť.

Trhy len pre zaočkovaných

"Keďže vlani sme vianočné trhy z dôvodu prísnych opatrení nemohli otvoriť, o to viac sme teraz odhodlaní ich zrealizovať napriek mnohým komplikáciám pri organizácii. Prešovčanom aj návštevníkom mesta chceme sprostredkovať výnimočnú adventnú atmosféru a dopriať im možnosť stretnúť sa so svojimi priateľmi pri chutných vianočných nápojoch a špecialitách. Rovnako je však pre nás dôležité minimalizovať riziko šírenia ochorenia COVID-19 a chrániť zdravie ľudí," uviedla primátorka mesta Andrea Turčanová.

Mesto vychádza z predpokladu, že bude aj naďalej v bordovej farbe, ktorá predstavuje 2. stupeň ohrozenia. "Musíme v zmysle pravidiel covid automatu pre hromadné podujatia zvoliť pre celé vianočné trhy režim “plne zaočkovaní”. V praxi to bude znamenať, že každý návštevník vianočných trhov sa bude musieť vedieť preukázať potvrdením o plnej zaočkovanosti. Priestor s vianočnými stánkami bude presne ohraničený a pre návštevníkov budú k dispozícii dva samostatné vstupy, respektíve výstupy," dodalo mesto. Bližšie informácie zverejnilo na stránke.

KOŠICE

Vianočné trhy len pre zaočkovaných

Metropola východe Košice pripravujú vianočné trhy v obmezdenom rozsahu. Aj v Košickom kraji je situácia zlá. "Zmenou oproti minulým rokom súvisiacou s aktuálnou situáciou, bude napríklad počet stánkov, ktorý sa zredukuje na Hlavnej ulici na 15, po dohode s RÚVZ. Pôvodne bolo na hlavnej približne 40 stánkov," povedal pre Topky hovorca mesta Vladimír Fabian.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

"Predajcami sa stanú víťazi hodnotenia z roku 2019, keďže podľa pravidiel a tradície mali títo predajcovia každoročne prednostnú možnosť opäť sa zúčastniť podujatia," uviedol Minulý rok sa totiž trhy nekonali. Ďalšou zmenou bude možnosť navštíviť podujatie len pre zaočkovaných. "Priestor vianočných trhov bude ohradený a vstup bude kontrolovaný. Vďaka tomu môžeme usporiadať podujatie s kapacitou 1000, resp. 100 návštevníkov (záleží od farby okresu). Mesto v tomto týždni v spolupráci s KSK vyšle očkovací autobus do 5 lokalít, aby sme dosiahli 65 % mieru zaočkovanosti ľudí nad 50 rokov, čo by nám zaručilo, že sa mesto Košice nedostane do čiernej farby COVID semaforu," vysvetlil.

Výzdobu realizuje mesto Košice v spolupráci s mestskými podnikmi a začína sa 18.novembra. "Teda v deň, kedy na Hlavnú ulicu Mestské lesy privezú vianočný stromček. Momentálne prebieha výber z posledných "kandidátov"," uviedol hovorca. Novinkou vo výzdobe je napríklad vysvietenie Univerzitnej ulice či umiestnenie svetelných inštalácii v mestskom parku pri vznikajúcom klzisku. "Košické rozprávkové Vianoce sa otvárajú 1. 12., slávnostné otvorenie bude tradične 5. 12. Potrvajú do 23. 12., resp. do 6. 1., avšak medzi 23. 12. a 6. 1. už bez kultúrneho programu, okrem silvestrovskej noci. V týchto dňoch budú otvorené stánky, avšak na pódiu nebudú prebiehať vystúpenia ani koncerty," dodal.

ŽILINA

V Žiline sa tradičné vianočné trhy konať nebudú

Nemocnice v Žilinskom kraji sú zrejme najvyťaženejšie. Mnohé z nich už naplnili svoje kapacity. Mesto Žilina je na rozdiel od ostatných okresov v bordovej farbe a to vďaka očkovaniu. Ani tento rok však vianočné trhy organizovať nebudú. "Z dôvodu ochrany zdravia sme sa rozhodli vianočné trhy zrušiť. K dispozícii budú len stánky s ambulantným predajom vianočných nápojov, remeselných a potravinových výrobkov," povedal hovorca mesta Vladimír Miškovčík.

Zdroj: TASR/Erika Ďurčová

Napriek tomu, že sa vianočné trhy v tradičnej podobe zrušili, mesto si uvedomuje, že atmosféra Vianoc by mala mať svoje miesto aj vo verejnom priestore. "Z toho dôvodu sme sa rozhodli ponúknuť priestor pre ambulantný predaj vianočného charakteru a spríjemniť tak vianočný čas aj na námestiach mesta. Všetci sme si želali, aby sme mohli tento rok sprostredkovať atmosféru tradičných vianočných trhov v Žiline v podobe, v akej ju ľudia poznali z obdobia pred vypuknutím pandémie COVID-19," ozrejmil hovorca.

Na prvom mieste je zdravie

"Na prvom mieste sme však vždy mali a máme zdravie i bezpečnosť ľudí a podľa toho sa budeme aj rozhodovať pri organizácii akýchkoľvek hromadných podujatí," vysvetlil. Stánky s ambulantným predajom vianočných nápojov, remeselných a potravinových výrobkov na Mariánskom námestí a na Námestí Andreja Hlinku budú fungovať od 1. decembra do 22. decembra 2021. "Pri organizovaní ambulantného predaja budeme rešpektovať aktuálnu epidemickú situáciu," uviedol.

Súčasné nastavanie COVID automatu nepraje hromadným podujatiam. "Aktuálne pandemické podmienky nie sme schopní ako organizátor podujatia dodržať aj vzhľadom na to, že v prípade námestia ide o otvorený priestor, kde sa len ťažko reguluje vstup/výstup a počet návštevníkov. Zrušil sa aj tradičný kultúrny program, ktorý bol súčasťou vianočných trhov," vysvetlil Miškovčík s tým, že zvažujú organizáciu projektu Hudobný advent v online priestore. "Ide o vystúpenia kapiel, skupín a iných umeleckých interpretov v rámci týždňového online koncertu. Dôvodom na takéto rozhodnutie je fakt, že bol priaznivo vnímaný verejnosťou i interpretmi z umeleckej sféry," dodal.

BANSKÁ BYSTRICA

So stánkami s občerstvením nepočítame

V Banskej Bystrici odštartujú "Banskobystrické Vianoce" rozsvietením vianočného stromčeka na Mikuláša. "V prípade priaznivej epidemickej situácie budú súčasťou vianočných trhov aj predajné stánky s ponukou remeselných výrobkov s vianočnou tematikou, a to do 22. decembra," uviedla hovorkyňa mesta Zdenka Marhefková.

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

"So stánkami s občerstvením v tejto chvíli nepočítame. V prípade priaznivejšej situácie očakávame, že o tradičné vianočné dobroty sa postarajú prevádzky v historickom centre mesta. Pokiaľ ide o program a ďalšie atrakcie, tie môžu byť len pridanou hodnotou, avšak všetko bude závisieť od aktuálnej epidemickej situácie," dodala.

TRENČÍN

V Trenčíne usporiadajú len remeselné trhy

Mesto Trenčín tento rok nepripravuje tradičné podujatie pod názvom Čaro Vianoc pod hradom, ale len Vianočné remeselné trhy. "Ich prípravu sme priebežne konzultovali s regionálnymi hygienikmi. V rámci nich budú mať na námestí priestor výhradne remeselnícke stánky. Budú rozmiestnené na dvoch námestiach vo väčších rozostupoch a bude ich len približne tretina oproti typickým, teda nepandemickým rokom," uviedla Erika Ságová, hovorykňa mestského úradu s tým, že ich má byť spolu 20, maximálne 26.

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Jedlo a nápoje sa podávať nebudú

Remeselné trhy sa v Trenčíne budú konať na Mierovom námestí a Štúrovom námestí od 10. decembra do 22. decembra, každý deň od 10.00 do 18.00 h. "V rámci trhov sa nebude konať kultúrny program a nebude podávané jedlo a nápoje, nebudeme mať stánky s občerstvením. Pre túto pandemickú variantu nie je potrebné riešiť centrálne kontrolu OTP režimu," ozrejmila. Ľudia sa však budú môcť občerstviť na zimných terasách miestnych prevádzok, ktoré mesto na túto sezónu povolilo aj s odpustením poplatku za záber verejného priestranstva ako počas celého pandemického obdobia.

TRNAVA

Hľadali sme spôsob, ako priniesť do mesta sviatočnú atmosféru

Advent v Trnave prinesie bohatú nádielku zážitkov. Všetko sa uskutoční v súlade s platnými opatreniami, stánky budú fungovať v rámci ambulantného predaja, režimy jednotlivých podujatí budú stanovené podľa COVID semaforu. Mesto Trnava zároveň vyzýva návštevníkov na zodpovednosť voči sebe i zdraviu ostatných.

Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

"Hľadali sme spôsob, ako aj v aktuálnej situácii priniesť do mesta tú pravú sviatočnú atmosféru. Podarilo sa nám pripraviť to, čo máme na tomto období radi, a zároveň rešpektovať nariadenia. Našou snahou bolo, aby si Trnavčania mohli užiť advent v meste čo najlepšie a zároveň bezpečne, pretože epidemiologickú situáciu neberieme na ľahkú váhu. Prosíme preto ľudí, aby ani vo sviatočnej nálade nezabúdali na vhodnú prevenciu," povedal viceprimátor Trnavy Tibor Pekarčík.

Stánkov bude menej

Advent v Trnave sa začne v stredu 1. decembra a potrvá do stredy 22. decembra. Trojičné námestie a časť Hlavnej ulice zaplnia stánky s vianočným tovarom vrátane občerstvenia a nápojov. "Oproti predošlým rokom bude stánkov o niečo menej (zhruba štyridsať), aby bolo možné zabezpečiť potrebné rozostupy," uviedlo mesto. Na stránkach je uvedený aj podrobný program.

V pondelok 6. decembra príde do mesta Mikuláš. "Ten trnavský patrí dlhé roky k tým najveľkolepejším na Slovensku. Vlani bol síce kvôli pandemickým opatreniam skromnejší, ale o to srdečnejší. Tento rok sa opäť ukáže priamo v uliciach historického centra. Spolu so svojím sprievodom na koči pozdraví a obdaruje každého, koho na ceste Trnavou stretne," ozrejmilo mesto.

Okrem toho sa budú konať aj štyri adventné koncerty, ktoré tento rok vytvoria oázu pokoja uprostred predvianočného zhonu. Počas troch nedieľ čakajú na najmenších na radnici divadelné predstavenia. "Medzi 17. a 19. decembrom sa na najstaršom trhovisku v meste objavia doboví remeselníci, aby návštevníkom ponúkli svoje ručne zhotovené výrobky, netradičné kulinárske špeciality či horúci stredoveký punč," uviedlo mesto. Čarovnú sviatočnú atmosféru doplní aj originálna trnavská online hra Škriatkovo kúzlo. Rok 2022 bude mesto vítať tradične Novoročným koncertom v Kostole sv. Jakuba.

NITRA

Trhy zatiaľ v režime OTP

Mesto Nitra intenzívne pracuje na príprave Adventných trhov už niekoľko týždňov. "K ich presnej podobe sa v tomto roku mimoriadne ťažko vyjadruje, pretože ich priebeh bude veľmi ovplyvnený aktuálnou pandemickou situáciou a opatreniami platnými v čase konania trhov pre okres Nitra," reagoval hovorca mesta Tomáš Holúbek.

Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Prípravy prebiehajú v úzkej súčinnosti s RÚVZ v Nitre, s ktorým mali niekoľko rokovaní o podmienkach usporiadania trhov. "Naším zámerom je, aby sa Adventné trhy čo najviac približovali tej podobe, na akú boli ľudia zvyknutí v rokoch pred pandémiou. Zároveň sme si vedomí aktuálnej situácie a zavedené opatrenia budeme v plnej miere rešpektovať. Adventné trhy v Nitre sa uskutočnia od 28. novembra do 23. decembra. V prípade, že ostaneme v bordovej farbe, pôjdu Adventné trhy v režime OTP," uviedol hovorca.

Mesto počíta s tým, že na trhoch budú remeselnícke stánky aj stánky s občerstvením. "Ambulantný predaj môže byť povolený aj v čiernej farbe okresu. Stánky plánujeme rozmiestniť na Svätoplukovom námestí, časť z nich bude aj v sekcii v smere na Mostnú ulicu. O predajcoch rozhodne s končenou platnosťou mestské zastupiteľstvo. Betlehem bude s najväčšou pravdepodobnosťou umiestnený priamo na námestí," ozrejmil Holúbek.

Súčasťou trhov by mal byť aj kultúrny program. "Počas silvestrovskej noci rátame so zábavným programom. Ohňostroj mesto určite neplánuje. Tak, ako sme v spolupráci s ochranármi zverejnili v roku 2019, sme za ekologickejšie spôsoby osláv nového roka, ktoré netraumatizujú ľudí ani zvieratá a neškodia prírode," vysvetlil.