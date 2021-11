Kedy sa oplatí začať si sporiť na dôchodok? Pomôcť vám môže aj špeciálna kalkulačka

Dobrá správa je, že väčšina Slovákov si podľa údajov Tatra banky začína sporiť medzi 25. a 32. rokom života. Stále však ostáva veľká časť ľudí, ktorá dôchodok začína riešiť až okolo štyridsiatky. Zopár rokov nezáujmu môže pritom v konečnom zúčtovaní predstavovať slušný rozdiel. Poradíme vám, akým chybám by ste sa mali vyhnúť.

1. Neviete, aký dôchodok vás čaká

Prvou chybou mnohých sporiteľov je, že ich nezaujíma, aká bude výsledná suma ich dôchodku. Niektorí si vravia, že v ďalekom časovom horizonte im dnes ani konkrétna suma nič presné o jeho výške nepovie. Iní, naopak, veria, že akékoľvek sporenie im pomôže užiť si čas na dôchodku a umožní robiť to, čo celý život odkladali. V oboch prípadoch to nie je práve šťastný prístup k vlastnej budúcnosti. Dnes je už štandardom pri sporení poskytovať informáciu o budúcom predpokladanom dôchodku. Jeho výška vám totiž vie veľa naznačiť. Ako sa k jeho odhadu dopracovať?

Riešenie: Jedným z riešení je vypočítať si ho. Tatra banka na svojom webe ponúka jednoduchú a prehľadnú trojpilierovú kalkulačku na orientačný výpočet predpokladaného dôchodku. Stačí zadať vek, dosiahnuté vzdelanie, mesačný hrubý príjem a informácie o sporení do II., prípadne III. piliera. Následne uvidíte konkrétnu sumu. Hoci nik nevie predpovedať budúcnosť, príliš nízka hodnota na dnešné pomery je jasným signálom, že stratégiu sporenia treba upraviť. Ako? Prezradíme v ďalších krokoch.

2. Myslíte si, že III. pilier je luxus

Dlhé roky si Slováci sporili na dôchodok len v štátnej Sociálnej poisťovni. Keď sa zmenil dôchodkový systém, vznikol dojem, že II. pilier je niečo extra. A III. pilier možno až zbytočný luxus. Vďaka dôchodkovej kalkulačke dnes môže akýkoľvek tridsiatnik s priemernou mzdou zistiť, že na dôchodku bude musieť vyžiť zo sumy asi 500 eur mesačne. Aj malý príspevok v III. pilieri ho však môže dostať na príjemnejšiu životnú úroveň v starobe.

Riešenie: Začnite si odkladať extra peniaze už dnes. Nemusí ísť o obrovské sumy, na staré kolená budete vďační za každých 20 eur, ktoré si dnes mesačne usporíte. Do III. piliera, teda na doplnkové dôchodkové sporenie (DDS), vám navyše môže prispievať aj zamestnávateľ. Každoročne si potom môžete zo základu dane odpočítať 180 eur a ušetríte tak na dani z príjmu.

3. Nenechávate peniaze zarábať

„Hlavne nech o nič neprídem a nech to tam pomaličky rastie, času je dosť,“ povie si nejeden človek a necháva všetky svoje úspory na termínovanom účte či v konzervatívnom fonde. Pravdu má v jednej veci – času je naozaj dosť. No práve preto si môžeme dovoliť prepracovať sa ku konzervatívnejšej sporiacej stratégii až v neskorších rokoch života. Ak je do dôchodku ešte mnoho rokov, jeho výšku neohrozí ani veľká finančná kríza.

Riešenie: V prvých rokoch sporenia by ste si preto mali nastaviť odvážnejšiu investičnú stratégiu. Až po rokoch si začnite postupne presúvať zhodnotené úspory do konzervatívnejších aktív s nízkym rizikom. Tým ich v rozhodujúcej fáze ochránite pred výkyvmi na finančnom trhu a budú na vás čakať pri dovŕšení dôchodkového veku. To všetko môže ísť plynulo a automaticky. DDS od Tatra banky ponúka jedinečný koncept správy úspor Comfort life, v ktorom za vás investuje tak, že zohľadňuje váš vek. Všetko môžete mať navyše pod kontrolou vďaka prehľadnému internetbankingu a aplikácii.

Získajte k sporeniu bonus až do výšky 200 eur

Dôchodok sa týka každého z nás. Preto je dôležité sa s prvým zamestnaním venovať aj téme dôchodku a začať si sporiť na budúcnosť. Sporenie na dôchodok si môžete zriadiť aj telefonicky v kontaktnom centre DIALOG Live. Ak ste klientmi Tatra banky, doplnkové dôchodkové sporenie si navyše jednoducho otvoríte aj online vo svojom internetbankingu. Ak to urobíte elektronicky, získate bonus vo výške 1 % z nasporenej sumy počas prvých 12 mesiacov až do výšky 200 eur.

Zdroj: Tatra banka

Advertoriál pripravený v spolupráci s Tatra bankou.