Učitelia kedysi a dnes: Rodičia, deti aj náplň práce – toto všetko sa zmenilo!

BRATISLAVA – Práca, ktorá môže byť aj poslaním zároveň. Učiteľstvo patrí presne do tejto kategórie. Za uplynulých 30 rokov sa však veľa zmenilo a posledný rok a pol dal predstaviteľom tejto profesie naozaj zabrať. Ako na tom sú a čo pre nich v súčasnosti predstavuje najväčšie výzvy?

Podľa prieskumu Inštitútu duševného zdravia a pozitívnej edukácie Konvalinka až 95 percent pedagógov zažíva nejaký stupeň stresu. Pod tento stav sa pritom určite podpísala aj pandémia koronavírusu. Je čas, aby sme ako spoločnosť začali tento problém riešiť. Jednou z prvých lastovičiek je Nadácia Orange, ktorá cez grantový program Zdravá duša školy bude podporovať aktivity zamerané na psychiku učiteľov.

Hlavný problém? Postavenie učiteľa v spoločnosti

„Keď som bola malá, učiteľom sa neodvrávalo, žiaci aj rodičia ich rešpektovali. Niekedy možno až priveľmi,“ spomína Lenka, učiteľka na prvom stupni v jednej z bratislavských základných škôl. Zatiaľ čo pred niekoľkými desaťročiami bol učiteľ v spoločnosti uznávanou autoritou, dnes je to často inak. Samotní predstavitelia tejto profesie cítia, že ich práca nie je spoločnosťou dostatočne oceňovaná. Potvrdzujú to aj výsledky už spomínaného prieskumu.

Za najväčší zdroj stresu označili práve nedostatok uznania a slabé vnímanie ich profesie spoločnosťou. Ich práca je pritom oproti minulosti podstatne náročnejšia. „V školách je viac detí so špecifickými potrebami, ktorým sa treba viac venovať. Problém je, že keď nedostanete asistenta, je všetko na vás. To je popri 20 ďalších deťoch naozaj výzva tak pre žiaka, ako aj pre učiteľa. Okrem toho pribudlo aj detí s agresívnym správaním. A to nielen voči iným spolužiakom, ale aj učiteľom. Niekedy sa bojíme ísť na toaletu, aby sa zatiaľ v triede niečo nezbehlo,“ približuje Lenka.

Sácanie do učiteľky, utekanie z vyučovania či ohrozovanie iného žiaka jedálenským nožom, to všetko dnes riešia v bežnej škole. Komunikácia s rodičmi pritom neraz zlyháva, keďže oni sami učiteľky neberú vážne a deti ich správanie prirodzene kopírujú.

Zdroj: Getty Images

Stresom sú aj niektorí rodičia

Komunikácia s rodičmi predstavuje stres pre viac ako tretinu pedagógov. Pritom práve spolupráca rodiča a učiteľa je pre úspešné napredovanie dieťaťa v škole veľmi dôležitá. Niektorí z nich sa však správajú arogantne. „Píšu arogantné maily, často vôbec nemajú čas sa s deťmi učiť a nechávajú celú zodpovednosť len na školu. Samozrejme, chápem, že aj oni toho majú veľa. Preto nedávam deťom veľa úloh, ale niektoré veci si skrátka treba opakovať aj doma.“

Už sčasti oľutovala aj to, že rodičom dala svoje súkromné telefónne číslo. Niektorí jej píšu večer o desiatej či cez víkendy, pričom okamžite očakávajú odpoveď. „O niečo lepšie to možno funguje v menších školách v obciach, kde sa všetci poznajú, aspoň podľa skúseností kolegýň. S deťmi aj rodičmi sa ľahšie pracuje,“ dodáva.

Pandémia priniesla nové povinnosti

Za posledný rok a pol navyše učitelia museli spraviť obrovský kus práce, keď sa pre koronavírus prešlo zrazu na online vyučovanie. „Koncepciu hodín som úplne zmenila, nemalo zmysel robiť to presne tak isto, ako keď sedíme v triede,“ vysvetľuje Lenka. Na prácu pritom musí využívať ešte aj dnes vlastný notebook a internetové pripojenie, ktoré jej škola neuhrádza. Napriek vyšším nákladom však plat predstavuje stresový faktor „len“ asi pre 14 percent učiteľov.

Všetky spomínané problémy sa pritom odrážajú aj na ich fyzickej a psychickej kondícii. Podľa spomínaného prieskumu polovicu učiteľov trápia problémy so spánkom, 40 percent bolesti hlavy, viac ako 30 percent bojuje s náladovosťou, so zabúdaním a s problémami so sústredením. Takmer pätinu trápia dokonca vážne záchvaty úzkosti.

Zdravá duša školy – podpora pre našich učiteľov

Práve na psychické zdravie učiteľov sa v súčasnosti zamerala aj Nadácia Orange v rámci grantového programu Zdravá duša školy, na ktorý vyčlenila celkovú sumu 40 000 eur. Je určený pre materské, základné a stredné školy, ale zapojiť sa môžu takisto mimovládne neziskové organizácie, ktoré sa aktívne venujú téme duševného zdravia a spolupracujú minimálne s jednou školou na Slovensku.

Oblasti, ktoré nadácia podporí, by sa mali venovať témam ako je vytváranie bezpečného prostredia vzájomných vzťahov v škole, vzdelávanie v psychologických technikách, rozvoj emocionálnych a sociálnych zručností, prevencia syndrómu vyhorenia, akútneho stresu či úzkosti, zvládanie náročných krízových situácií u pedagogických pracovníkov a podobne. Projekty možno predložiť do utorka 16. novembra 2021 v elektronickej forme prostredníctvom online systému egrant, ktorý obsahuje návod na registráciu, prihlásenie a inštrukcie na vyplnenie žiadosti.

Zdroj: Nadácia Orange

Advertoriál pripravený v spolupráci s Nadáciou Orange.