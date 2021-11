Szalay má pre ľudí dobré správy: Brány očkovacieho centra sa opäť otvoria! Určený bude len pre niektorých

Po letnej prestávke, kedy sa brány očkovacieho centra zatvorili a zdravotníci tak neposkytovali očkovanie, má bratislavská župa opäť dobré správy. Od začiatku augusta totiž bolo zatvorené veľkokapacitné očkovacie centrum zriadené bratislavským samosprávnym krajom na bratislavských Pasienkoch – konkrétne v novom futbalovom štadióne, kde zdravotníci zaočkovali desaťtisíce ľudí.

Pre nízky záujem však zatvorili, to ale bude čoskoro minulosť. Hlavný lekár bratislavského kraja Tomáš Szalay má dobré správy – od soboty 6. novembra sa brány centra opäť otvoria! Nie však pre všetkých – iba pre tých, ktorí akútne potrebujú tretiu dávku vakcíny. „Nechceme čakať, kým všetci očkovaniachtiví spoluobčania dostanú SMS, vyhackujú PIN kód a zaplnia Čakáreň. Tretia vlna je tu a teraz, zraniteľné skupiny potrebujú tretiu dávku. A nielen domovy sociálnych služieb, ktoré naše tímy preočkovávajú v týchto dňoch,“ uviedol Szalay na sociálnej sieti.

Ako dodal, očkovať sa bude Pfizerom – a to v prípade, ak obyvatelia Bratislavského kraja sú zaočkovaní alebo dvojdávkovou vakcínou AstraZeneca, alebo Pfizerom. Tí, čo sú zaočkovaní Modernou, musia nateraz čakať. Očkovacie centrum totiž touto vakcínou nateraz nedisponuje. Preočkovať sa nebudú môcť ani tí, ktorí v sebe majú jednodávkovú vakcínu od konzorcia Johnson&Johnson. Tí totiž zatiaľ nemajú schválenú schému preočkovania tzv. booster dávkou.

Podľa Szalaya budú mať prednosť tí, ktorí dostanú pozvánku na preočkovanie buď od Národného centra zdravotníckych informácií, alebo priamo od bratislavskej župy. „Zaregistrovať sa môžu všetci, ktorí majú 55 rokov a viac, nedostali SMS pozvánku na tretiu dávku, chýba im PIN kód alebo im nevyhovuje termín. Následne podľa počtu zaregistrovaných ľudí vytvoríme potrebnú kapacitu vo Veľkokapacitnom očkovacom centre v Národnom futbalovom štadióne, resp. v niektorom inom očkovacom mieste v kraji,“ ozrejmil župan Juraj Droba. V prípade, ak sa záujemcovia vyhnúť čakaniu v rade pre ľudí bez registrácie, odporúča tým, ktorí spĺňajú podmienky pre tretiu dávku, prihlásiť sa ako náhradník, pričom určený je primárne pre seniorov nad 55 rokov, pričom prví budú pozvaní tí najstarší.

Podľa Szalaya je potrebné v prípade, ak záujemca o preočkovanie sa nebol zaočkovať druhou dávkou vo veľkokapacitnom centre, priniesť so sebou na tretiu dávku aj potvrdenie o druhej dávke, teda COVID pas. Szalay má informácie aj pre tých Slovákov, ktorí majú problémy s imunitou. „Ak máte potvrdenie od lekára, že patríte k imunokompromitovaným jedincom a z tohto dôvodu máte nárok na prednostné podanie tretej dávky: v takom prípade stačí, ak máte viac ako 4 týždne od druhej dávky. Prineste si to lekárske potvrdenie, ako aj potvrdenie z očkovania druhou dávkou,“ upozornil Szalay.

A čo v prípade tých, ktorí by sa chceli zaočkovať? Na futbalovom štadióne to možné nebude, avšak, bratislavská župa má riešenie – denne totiž očkujú v obchodnom centre Aupark, pričom v ponuke majú dvojdávký Pfizer, ale aj jednodávkový Johnson&Johnson. V tomto očkovacom centre sú k dipozícii každý deň od 11. hodiny predpoludním do 18. hodiny podvečer. „Pre imobilných spoluobčanov naďalej pokytujeme očkovanie výjazdovou očkovacou službou,“ uzavrel Szalay.