Lekár Kulkovský: Zo šiestich neočkovaných pacientov jeden zomrel a jedného sme intubovali! Buďte zodpovední

Kulkovský v pondelok informoval o tom, že bol očkovaný treťou dávkou. Keďže sa bežne stretáva s COVID pozitívnymi pacientmi, neváhal ani minútu a akonáhle bola možnosť, požiadal o svoju booster dávku. V „denníku“, ktorý napísal na sociálnej sieti, poukázal na skúsenosti a vedľajšie účinky tretej dávky.

Archívne VIDEO Situácia sa opäť mierne zhoršila, no podľa ministra zdravotníctva je pod kontrolou: Od pondelka máme už 24 čiernych okresov

„V porovnaní s dvoma predchádzajúcimi ma vpich bolel najmenej. Keďže mám zajtra službu, nebudem radšej riskovať a plánované večerné otužovanie s parťákmi v susedovom bazéne radšej odložím,“ napísal Kulkovský. Avšak, otužovaniu neodolal a napokon sa k svojej partii pridal. Voda v bazéne mala 5 stupňov, avšak, ľudí vyzval, aby sa v prevencii proti koronavírusu, ale aj proti chrípke, nespoliehali len na vakcíny. Tvrdí, že v interiéroch treba nosiť respirátor a majú pomáhať aj svojej imunite.

Zdroj: gettyimages.com

„Okrem zvýšeného príjmu vitamínov, vrátane Dčka, napríklad aj otužovaním. Tento rok je už neskoro, aby ste s nim začali, no krátke studené sprchy by ste vyskúšať mohli. Ak sa otužujete v riekach, buďte opatrí a pamätajte, pobyt v studenej vode nie je súťažou o to, kto v nej dlhšie vydrží…pre začatie otužovania je ideálne pridať sa k jednému z množstva otužileckých klubov. Jeho členovia vám ochotne pomôžu,“ upozornil.

Zdroj: gettyimages.com

Nasledujúci deň ráno sa podľa vlastných slov cítil dobre, napriek zvýšenej záťaži po očkovaní. Nemal teploty, len ho bolelo rameno a bez problémov odchádzal do práce. Tých, ktorí majú možnosť očkovať sa treťou dávkou vyzval, aby tak urobili a neváhali. A to z dôvodu, že väčšine tých, ktorí patrili do ohrozenej skupiny ľudí, už prešla osemmesačná lehota od podania prvej dávky. Ide o lehotu, počas ktorej sa u polymorbídnych a starších ľudí znižuje ochranný efekt vakcíny. Inými slovami – imunita klesá. Krátko po príchode do práce však zistí, aký je stav.

Zdroj: SITA/AP Photo/Gerald Herbert

COVID oddelenie sa im zaplnilo, budú musieť reprofilizovať lôžka a tým pádom sa budú presúvať aj plánované operácie. Kulkovského však frustruje to, že COVID obmedzí aj tých, ktorí nie sú infikovaní, ale zdravotnú starostlivosť potrebujú. „Nezomiera sa len na Covid, s Covidom ale aj popri Covidu. Do konca pracovnej doby prišlo na internú príjmovú ambulanciu 6 covid pozitívnych pacientov. 5 z nich sme museli prijať. Všetkých 6 neočkovaných. Krátko po prijatí jedna pacientka zomiera, druhá končí na umelej pľúcnej ventilácii. Za posledných 5 dni nám tak na Covid zomrelo 8 pacientov,“ poukázal Kulkovský.

Zdroj: TASR/Kristína Mayerová

Krátko pred polnocou prijali aj ďalšiu pacientku, pričom problémom majú byť najmä chronickí pacienti, ktorí sa zdržujú na jednom mieste, ako napríklad na dialýze. A to bol prípad aj poslednej hospitalizovanej pacientky, a preto by podľa Kulkovského malo byť samozrejmosťou, aby sa dialyzovaní pacienti očkovali treťou dávkou prednostne.

Dva rozdielne aspekty

Avšak, na druhej strane vníma jeden pozitívny aspekt – zhoršujúcou sa epidemickou situáciou sa čoraz viac ľudí v ich okrese chce očkovať. Avšak, od budúceho pondelka bude Považská Bystrica v bordovej farbe a Kulkovský predpovedá, že ak sa bude situácia vyvíjať naďalej tak, ako doteraz, tak o dva týždne už budú čierny. A v hre nemajú ani žolíka za zaočkovanosť rizikovej skupiny nad 50 rokov. V súčasnosti je podľa NCZI na úrovni 58 percent, potrebných je aspoň 54 percent.

Zdroj: korona.gov.sk

„Očkovanie chráni. Dostal som dnes dve správy z dvoch rodín. V obidvoch boli pozitívne deti, ktoré nemohli byť kvôli nízkemu veku ešte očkované. Priebeh mierny s teplotami, bolesťami kĺbov a svalov. Ostatní členovia rodín, vrátane detí nad 12 rokov, očkovaní. Všetci negatívni…Očkovanie chráni, očkovanie hovorí nie čiernej farbe v automate, očkovanie pomáha zabezpečiť lekársku starostlivosť o nekovidových pacientov…dajte sa zaočkovať…prosím,“ upozornil s tým, že závažnejšie nežiadúce účinky po očkovaní sú mimoriadne vzácne a určite by nemali byť dôvodov, prečo by ľudia mali vakcínu odmietať.

Poukázal na svoj prípad – po tom, ako sa pozeral na ľudí s koronavírusom, ktorí lapali po dychu, svoje obavy z očkovania vypustil z hlavy. „Mnohým z vás dnes začína predĺžený víkend. Zdravotníci sú tu pre vás aj naďalej 24 hodín denne. Pomôžte nám svojim zodpovedným prístupom k opatreniam a ak môžete, necestujte a neriskujte. Správajte sa tak, aby ste vy a vaši príbuzní neboli tí, za ktorými budú o rok príbuzní a priatelia chodiť na cintoríny…,“ uzavrel.