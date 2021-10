COVID automat sa zrejme zmení: Regionálne rozdiely sa prejavili naplno! Kysuciam premorenosť nepomohla

Niektoré nemocnice sú už teraz takmer na svojich maximách, ktoré mali počas druhej vlny. Najhoršia situácia je najmä v Prešovskom a Žilinskom kraji. COVID začal v tretej vlne vyčíňať opäť na Kysucicach napriek tomu, že sa počítalo, že bude premorený najviac. Problémom je miera zaočkovanosti, ktorá je v týchto regiónoch nízka.

Prognózy sa zatiaľ napĺňajú

Šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský očakáva na konci októbra denne 2500 až 3500 pozitívne testovaných na nový koronavírus. Vývoj zatiaľ podľa neho kopíruje predpoklady ministerstva. Zdá sa však, že zlý nebude len október, vrchol príde zrejme až v novembri a nemocnice nebudú mať pokoj ani v decembri.

Rastú počty pozitívnych, denne skončí v nemocnici sto ľudí

Minulý týždeň pribudlo za každý deň priemerne 2438 nových prípadov ochorenia COVID-19. Príjmov v nemocniciach bolo 736, čo je o 52 viac ako týždeň predtým. Počet hospitalizovaných vzrástol o 22 percent na 966. "Príjmy do nemocníc predstavujú sto ľudí denne, 82 percent je nezaočkovaných," informoval minister Lengvarský.

Veľké regionálne rozdiely

Spočiatku sa predpokladalo, že práve na Kysuciach by mala byť situácia relatívne pokojná. Dôvodom mala byť vysoká premorenosť, keďže na tom boli najhoršie aj počas druhej vlny. Opak je však pravdou a dôvodom je nízka miera zaočkovanosti. V okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto je zaočkovaných niečo vyše 36 percent. V okrese Tvrdošín je to o niečo lepšie, plne zaočkovaných je niečo vyše 39 percent.

Aj to je dôvodom obsadenosti nemocníc. "Sme na 19 percentách obsadenosti nemocníc, ale vidíme veľké regionálne rozdiely," povedal minister. Poukázal pritom na nemocnicu v Prešove, kde je zaplnených 44 percent maximálnej kapacity, zatiaľ čo v Nitre len približne sedem percent. Prejavujú sa tu veľké regionálne rozdiely.

Situácia sa nezlepšila ani v jednom okrese

Situácia sa prvýkrát nezlepšila ani v jednom z okresov. Práve naopak. Situácia sa zhoršila v 19 okresoch - Banská Bystrica, Levoča, Lučenec, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Nové Zámky, Poltár, Poprad, Prešov, Sabinov, Senec, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stropkov, Topoľčany, Tvrdošín, Vranov nad Topľou a Žilina.

Čiernych okresov budeme mať od pondelka 10. Budú medzi nimi okresy Bardejov, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Levoča, Michalovce, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník a Tvrdošín. Väčšina z týchto okresov má pozitivitu nad 25 percent a sedemdňová incidencia je vyššia ako 350. "Ohniská sú zaznamenávané v rodinách, spoločných domácnostiach, školách ale aj futbalových tímoch," skonštovali regionálni hygienici za Čadcu a Kysucké Nové Mesto. Epidemiologická situácia sa najviac zhoršila hlavne v školách aj v okresoch Tvrdošín a Stará Ľubovňa.

Zo všetkých okresov dva trpia kvôli svojim susedom. Okresy Kežmarok a Trebišov boli zmenené z červenej do bordovej farby. Dôvodom sú ich susediace okresy v čiernej farbe a pravidlo o maximálne jednostupňovom rozdiely medzi susediacimi okresmi.

Zmení sa COVID automat?

Minister Lengvarský momentálne varuje pred blížiacimi sa sviatkami, kedy sa očakáva zvýšený pohyb ľudí medzi okresmi, čo môže viesť k prenosu koronavírusu. Dôležité je, aby ľudia dodržiavali opatrenia. Sprísnenie cestovania ani zavedenie celoplošného testovania však nie je v hre. Isté zmeny však zrejme nastanú, a to v opatreniach v COVID automate. Mnohí sa sťažujú, že v čiernych okresoch sú opatrenia pre plne zaočkovaných príliš prísne.

Minister i autori COVID automatu však oponujú tým, že tieto opatrenia boli takto nastavené ešte v lete, keď boli všetky okresy zelené. Práve prísne opatrenia v najhoršej fáze mali ľudí motivovať, aby sa dali zaočkovať, to však nepomohlo. Či sa bude COVID automat meniť, o tom by dnes malo diskutovať konzílium odborníkov. Minister však nechce zasahovať do toho, do ktorých opatrení je možné zasiahnuť a do ktorých nie.

Opatrenia v čiernych okresoch sú zle nastavené, tvrdí kysucký primátor

V čiernych okresoch sú opatrenia proti ochoreniu COVID-19 zle nastavené a nedomyslené. Poukázal na to primátor Krásna nad Kysucou Jozef Grapa, podľa ktorého to Kysučania spoznali počas dvoch dní okresu Čadca v čiernej farbe. Privítal by zmenu pravidiel a zdôraznil, že pri ich tvorbe je nutné komunikovať s regiónmi. "Inak nie je predpoklad, že bude stúpať zaočkovanosť práve v okresoch, ktorých sa to najviac dotýka," skonštatoval primátor.

Ako príklad uviedol miestnych amatérskych športovcov, ktorí nemôžu trénovať ani hrať súťažné zápasy vo svojom okrese. "Ale tí istí športovci, prípadne aj diváci, sa môžu zúčastniť na zápase v inom okrese," priblížil Grapa. Obyvatelia čierneho okresu začínajú podľa neho uvažovať tiež o využití služieb a reštaurácií v susednej Českej republike a Poľsku. "Museli zrušiť svadby, či sú očkovaní alebo neočkovaní. Majitelia reštaurácií, salónov a ďalších podnikov sú zúfalí. Ale veria, že sa im podarí prežiť tretiu vlnu ochorenia COVID-19," dodal primátor Krásna nad Kysucou.

Doplácajú na to podnikatelia

Život v okrese Kysucké Nové Mesto pokračuje po prechode do čiernej farby podľa COVID automatu na prvý pohľad rovnako. Tvrdí to starosta obce Radoľa Anton Tkáčik. Opatrenia podľa neho dodržiavajú tí, ktorí ich považujú za dôležité. Upozornil, že veľa zaočkovaných ľudí na Kysuciach je nahnevaných. "Prisľúbili im, že ich zaočkovanie bude znamenať slobodu. Aj napriek tomu sú úplne absurdne zavreté fitcentrá a reštaurácie," skonštatoval.

Zaočkovaní sa podľa neho presúvajú do blízkej Žiliny, ktorá je v lepšej farbe. "Doplácajú však na to už aj tak ťažko skúšaní podnikatelia v našom okrese. Napriek tomu, že sú trebárs zaočkovaní," zhrnul Tkáčik. Starosta Radole tiež skritizoval, že prevádzky majú kontrolovať svojich zákazníkov. Považuje to nielen za diskutabilné, ale aj za alibistické prenášanie bremena kontroly z represívnych orgánov najmä na malých živnostníkov.