VIDEO Na kultúru nebude nikdy dosť peňazí, komentuje rozpočet ministerka Milanová

ministerka kultúry SR Natália Milanová

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Na kultúru nikdy nebude dosť peňazí, no spolu s kolegami z vlády si uvedomujeme zodpovednosť voči verejným financiám. Po rokovaní vlády to v súvislosti so schváleným rozpočtom na rok 2022 a výdavkami pre kultúru povedala ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO).