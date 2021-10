OPATRENIA komplikujú aj bežné operácie: Ivan čakal s bolesťami na výsledok testu! Zákrok nestihol

archívne video

Počet hospitalizácií pacientov s koronavírusom stúpa každým dňom. Niektoré nemocnice už začali odkladať aj iné operácie. Pacienti sa tak ťažšie dostanú k zdravotnej starostlivosti. Príkladom je aj Ivan zo Záhoria, ktorého trápila bolesť zubov. Pred operáciou však musel absolvovať PCR test. A tu nastal problém.

Ako informovala televízia Markíza, Ivan mal ísť na operáciu v utorok. "Zubárka mi povedala, že v pondelok ráno mám ísť na PCR test, že výsledky mi určite prídu," povedal Ivan, avšak nerátal s komplikáciou. Výsledky mu skutočne prišli do 24 hodín, no až odvtedy, čo sa vzorky dostali do laboratória.

Vzorky predoperačných PCR testov majú byť uprednostnené pred ostatnými a mobilné odberové miesta prisľúbili NCZI, že ich vyhodnotia do 24 hodín. Avšak k tomu si treba prirátať aj cestu vzorky do laboratória. "Ja som pracoval v bolestiach, museli sme hľadať iný termín operácie. Nevedel som sa ani sústrediť. Ak by mi operátor povedal, že to nebude do 24 hodín, mohol som sa vyhnúť zbytočným komplikáciam," dodal Ivan.