Policajná naháňačka ako z akčného filmu: Padli aj výstrely, po dolapení vodiča zažili ŠOK!

Celé sa to malo diať dnes dopoludnia. „Hliadkam bratislavských policajtov bolo krátko pred 11.00h zo strany maďarských kolegov dané do pozornosti nákladné motorové vozidlo zn. Volkswagen, ktoré policajné hliadky prenasledovali z územia Maďarska,“ informovali bratislavskí policajti na sociálnej sieti. Ako dodali, vodič odmietol zastaviť a výzvy mužov zákona ignoroval aj na území Slovenska.

VIDEO Policajná naháňačka, ako z akčného filmu: Muža zastavili až varovné výstrely, chcel utiecť do poľa!

„Viaceré hliadky PZ sa snažili toto vozidlo zastaviť, pričom vodič riskantnou jazdou po diaľnici D2 pokračoval v smere do Českej republiky. Z diaľnice vodič zišiel v smere do mestskej časti Lamač a pokračoval cez Záhorskú Bystricu,“ vysvetlili policajti s tým, že opakovane vyzývali vodiča na zastavenie a riskantnou jazdou ohrozoval nielen seba, ale aj ostatných vodičov. Policajti neváhali použiť aj služobnú zbraň, samozrejme mimo zastavaného územia v smere na automobilový závod. Po viacerých varovných výstreloch vodič nákladné auto odstavil a dal sa na útek. „V smere do poľa bol hliadkami Policajného zboru obmedzený na osobnej slobode. Policajti následne v nákladnom priestore vozidla našli 28 migrantov. Tí budú odovzdaní cudzineckej polícii k vykonaniu ďalších potrebných úkonov,“ upozornili policajti. Na záver uviedli, že vodič bol eskortovaný na príslušné policajné oddelenie. Našťastie, prenasledovanie vodiča a jeho riskantná jazda si nevyžiadali zranenia iných motoristov.