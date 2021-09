Cestujúci zo satelitných obcí Bratislavy hromžia: Problémy s vlakmi! Čo na to národný dopravca?

„Ďalší odrieknutý vlak.“ „Človek spolieha že sa dostane do práce, do školy a dve minúty pred odchodom vlaku Vám oznámia že vlak je odrieknutý.“ „Je to normálne?“ „Ráno bude vlak odrieknutý.“ Aj takéto odkazy čoraz viac pribúdajú v skupinách na sociálnej sieti, kde sa združujú obyvatelia satelitných obcí pri Bratislave. Miloslavov, Hviezdoslavov, Kvetoslavov – práve obyvatelia týchto obcí sa čoraz viac sťažujú na to, že sa nevedia spoľahnúť na slovenské železnice.

Zdroj: TASR

Totižto, aj keby chceli vypraviť deti vlakov, alebo sa pohodlne dopraviť do práce, takmer na dennom poriadku musia tŕpnuť, či práve ich vlak nebude odrieknutý. Využívajú pritom vlaky, ktoré jazdia po trase Bratislava-Dunajská Streda-Komárno.

Do celej situácie sa už zapojila aj samospráva jednej dotknutej obce. „Vlaková doprava by mala byť jedným z pilierov hromadnej dopravy do a z Bratislavy a obyvatelia obce Miloslavov hojne využávajú tento spôsob dopravy na dochádzanie do práce či školy. Obce budujú parkoviská a prístrešky na bicykle aby bola vlaková doprava dostupnejšia. Prečo ale v poslendej dobe pribúdajú odrieknute vlaky? Aká je príčina takéhoto stavu? Aké riešenia plánujú? Aké sú plány na zväčšenie kapacity trate? Pýtame sa na Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Železnice Slovenskej republiky a žiadame nápravu,“ napísal na sociálnej sieti starosta Miloslavova Milan Baďanský.

Ľudí pod statusom vyzval, aby napísali svoje skúsenosti s vlakmi a národným dopravcom. Tí na ich adresu zniesli vlnu tvrdej kritiky. „Nerozumiem prečo sa štátny dopravca tak veľmi tlačil na túto trasu keď nevie zabezpečiť ani len rovnaké služby ako ten predchádzajúci. Aj “žlté vlaky” mali meškania a výluky, ale nestávalo sa aby takmer denne bol odrieknutý vlak, a oznámené to bolo 5min pred jeho odchodom,“ napísal jeden z diskutujúcich. Ďalší hovorí, že ak má dopravca možnosť odrieknuť vlak 5 minút pred jeho odchodoch, ide o bezprecedentnú situáciu. „Dozviete sa to na peróne z megafónu a odporúčanie? Zožeňte si náhradnú dopravu! To sme sa kde dopracovali?“ pýta sa.

Zdroj: gettyimages.com

Ďalšia mala s vlakmi viacero skúseností – alebo meškali pár minút, čo ešte vedela pochopiť, ale „cez čiaru“ sa jej zdalo to, keď jej vlak úplne zrušili a nemala sa ako dostať do práce. Podľa jej slov je správanie dopravcu neakceptovateľné a mal by ľuďom zabezpečiť aspoň náhradnú dopravu. „To isté opačným smerom - neraz sa mi stalo, že som aj dve hodiny čakala na stanici, kým došiel nejaký spoj a rozhorčení ľudia sme sa nasekali do vlaku, v ktorom sa nedalo ani dýchať. Klíma v horúčavách, ktoré boli 0 bodov,“ hnevá sa. Viacerí rozhorčení cestujúci tvrdili, že za tým je nedostatok súprav, prípadne rušňovodičov. Kde je pravda?

Zdroj: TASR

Čo na to dopravca?

K celej situácii sa vyjadril aj samotný doprava na trati – Železnice Slovenskej republiky. Podľa ich slov nie sú rušňovodiči zásadným problémom na tejto trati. „Na trati Bratislava – Komárno (úsek S70 predstavuje Bratislava – Kvetoslavov), bolo od začiatku septembra (1. 9. – 20. 9. 2021) odrieknutých spolu 15 vlakov. Najčastejšie sa tak dialo z dôvodu porúch či nedostatku hnacích koľajových vozidiel (10 vlakov), porúch na zabezpečovacom zariadení ŽSR (3 vlaky) a len zvyšné 2 vlaky boli odrieknuté z dôvodu nedostatku rušňovodičov. Pre porovnanie, za to isté obdobie bolo na trati Bratislava – Komárno úspešne vypravených 933 vlakov,“ upozornil hovorca spoločnosti Tomáš Kováč.

Zdroj: Erika Ďurčová/TASR

Iná situácia je podľa jeho slov na západnom Slovensku, kde je hlavný problém, prečo odriekavajú vlaky, práve nedostatok rušňovodičov. Môže za to aj pandemická situácia a s ňou spojené rušenie a presúvanie kurzov a výcvikov rušňovodičov. Kvôli pretrvávajúcej koronakríze tak nemohlo dokončiť svoj kurz až 90 rušňovodičov, ide pritom o významný počet zamestnancov, pretože tí nahradia tých, ktorí idú do dôchodku, prípadne stratia zdravotnú spôsobilosť.

Zdroj: ZSK

„Našou snahou je, samozrejme, odriekanie vlakov minimalizovať, no úpravu grafikonu momentálne neplánujeme. Napriek tomu, že je situácia so stavom rušňovodičov aktuálne nepriaznivá, ZSSK podniká kroky na zmiernenie tejto situácie, napríklad výpomocou zamestnancov z iných regiónov. Za vzniknuté nepríjemnosti sa cestujúcim veľmi ospravedlňujeme a veríme, že v dohľadnej dobe nabehneme na štandardný systém obsluhy vlakov. Hoci ZSSK tabuľkovo dlhodobo rušňovodiči chýbajú, mnohí naši kolegovia prácu nadčas vítajú, lebo odmena za ňu je napriemerná. Aj nadčasová práca má však svoje zákonné limity,“ vysvetlil Kováč. Podľa jeho slov však záujem o prácu rušňovodiča stúpa, priemerná mzda ku koncu minulého roka bola vyše 1500 eur vrátane nadčasov.