Dokonalý trik: Tento muž nič nerobí, ale vyzerá, že ťažko pracuje VIDEO Pozrite, ako okabátil svojich kolegov

Bratislava - Nič v práci nerobiť a vyzerať pritom neuveriteľne vyťažene, to je umenie. Dokonalým príkladom tejto "činnosti" je muž vo videu nižšie. Na prvý pohľad by ste si možno ani nevšimli, že nič nerobí a celú prácu prenecháva svojim kolegom. Svojimi pohybmi však predstiera, ako sa ponáhľa, uteká z miesta na miesto, snaží sa zdvihnúť daný predmet, no v skutočnosti celá práca zostáva na pleciach kolegov. Inšpirujete sa v práci aj vy týmto dokonalým trikom?