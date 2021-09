Muž si zrejme pomýlil diaľnicu s okruhom F1: Neuveríte, akú rýchlosť mu namerali!

BRATISLAVA - Vodič jazdil na diaľnici D1 rýchlosťou 193 kilometrov za hodinu. Hrozí mu za to pokuta vo výške 798 eur. Na sociálnej sieti o tom informuje polícia Bratislavského kraja.

Vodič prekročil rýchlosť na úseku, kde je maximálna dovolená rýchlosť 110 kilometrov za hodinu. "Prekročenie rýchlosti bude riešené ako správny delikt držiteľa vozidla," uviedli policajti. Deklarujú, že budú pokračovať v kontrolách merania rýchlosti jazdy na celom území Bratislavského kraja.

Polícia zároveň vyzvala vodičov na dodržiavanie dopravných predpisov a osvojenie si zásady defenzívnej jazdy. "Je to bezpečný spôsob jazdy, ktorý predchádza tomu, aby sa vodič dostal do krízovej situácie, a to vďaka včasnej identifikácii a predvídaní rizík v cestnej premávke," podotkli policajti. Dodali, že príkladom defenzívnej jazdy nie je pomalá jazda alebo prekračovanie najvyššej dovolenej rýchlosti.