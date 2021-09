ŠOK pre milovníkov kávy v Trenčíne: Neuveríte, čo spravil jeden podnik!

Situácia na Slovensku sa zhoršuje, už od štvrtka bude na Slovensku prvý červený okres, od pondelka ich bude 10, väčšina Slovenska bude oranžová. Podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽaNO) došlo za posledný týždeň k výraznému rastu počtu nových prípadov koronavírusu. Z hľadiska pozitívnych antigénových a PCR testov registrujú nárast zo 150 denne na dvojnásobok, teda na 300 denne.

Archívne VIDEO Situácia na Slovensku sa zhoršuje: Okres Rožňava je na tom mimoriadne zle, prvé skupiny dostanú tretiu dávku

Rovnaký trend je údajne aj pri hospitalizáciách – kým minulý týždeň bolo v nemocniciach 66 pacientov s covidom, tento týždeň to už je 108. Ministerstv zdravotníctva však nemá dobré správy. Tento trend sa podľa nich dá očakávať aj budúci týždeň. Jedným z okresov, ktorý bude od pondelka na COVID automate na červeno, bude Trenčín. A odtiaľ pochádza jedna sporná fotografia.

Zdroj: Topky - Maarty

Obrovská vlna kritiky

Tá vznikla v jednej kaviarni v centre mesta, kde sú jasne popísané dve tabule. Tie pomocou šípok ukazujú, kam si majú sadnúť tí, ktorí spĺňajú protokol OTP – očkovaní, testovaní, prekonaní. Na druhej strane terasy sedia tí, ktorí nespĺňajú žiadnu z podmienok protokolu. Pod príspevkom sa behom chvíle strhla búrlivá diskusia. „Kompromis pre všetkých... Nad významom netreba premýšľať, ani veľa opatrení nemalo význam a museli sa dodržiavať. Verím, že majiteľ chce tiež len prežiť a mať hostí. Veď je to jedno kde človek sedí hlavne, nech majú otvorené,“ napísala jedna diskutujúca. „Mala som rada túto kaviareň, aj zmrzlinu, ale už NIKDY,“ napísala ďalšia.

Zdroj: FB / Nekŕmte nás odpadom

„Že sa tí ľudia nechajú takto ponižovať...,“ konštatovala iný diskutujúci. „Ľudia sa celkom zbláznili .. Kde to žijeme,“ dodala ďalšia. „Stokrát inteligentnejšie riešenie než „vycapnuť“ si OTP a posluhovačsky vyhovieť našej vláde,“ uviedla ďalšia. „Komu sa to nepáči, nech tam nejde. Nechápem prečo to riešite tu. Ak stratia zákazníkov, poklesnú im tržby, tak sa uvedomia. Každý chce všetko riešiť na fb, na fb je každý hrdina. Skutočnosť je Bohužiaľ iná. Ľudia zobuďte sa,“ dodala ďalšia diskutujúca. „Bohužiaľ tí prevádzkovatelia nemajú na výber a myslím si že toto čo robia je im proti srsti ale robiť to musia kvôli .. Veď každý vie kvôli komu....takže čo je choré tak to nám vládne... A nie podniky a podobne,“ uzavrela iná diskutujúca.