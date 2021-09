Český exminister zdravotníctva o očkovaní našich detí: EXPERIMENT! Teraz sa kajá

Informácie, ktoré sa k exministrovi dostali, neboli totiž kompletné. To, že očkovať sa môžu len malí pacienti s neurovývinovým, pľúcnym a onkologickým ochorením, srdcovým zlyhávaním, pľúcnou hypertenziou, chudokrvnosťou či poruchou imunity, Prymula v čase natáčania relácie nevedel. Poukázala na to RTVS.

„My sme v tom čase mali informáciu, že očkovanie od 5 rokov je v podstate plošné na Slovensku, preto tá kritika, ale odvtedy sme sa dozvedeli, že je to iba selektívna záležitosť pre rizikové skupiny. V tomto zmysle slova problém nie je," vysvetlil.

Experiment

V relácii Českej televízie, ktorá bola odvysielaná vo štvrtok, bývalý minister zdravotníctva Českej republiky Roman Prymula očkovanie detí mladších ako 12 rokov, ktoré sa v ten istý deň rozbehlo na Slovensku, počastoval ostrou kritikou.

„Podporujem očkovanie od dvanástich rokov a vyššie, pretože tam si myslím, že imunita je už vyzretá. Pod dvanásť rokov nie a to, čo sa deje na Slovensku, tak to je skutočne experiment, pretože, v tomto momente sa testovali rôzne dávky a v podstate Slováci vychádzajú z nejakej štúdie Pfizeru, ktorý išiel na hodnotu 10 mikrogramov a keď máte 10 mikrogramov nariediť z toho, čo je k dispozícii, tak oni musia v podstate z toho 0,5 odstriekať jednu tretinu, ktorú aplikujú. To je technicky veľmi zložité. Takže ja to nepovažujem za šťastnú vec a kým to nebude schválené, tak to určite neprichádza do úvahy,“ odkázal ešte vo štvrtok Čechom.

EMA zatiaľ hovorí NIE

Očkovať deti od piatich rokov je u nás možné od štvrtka 9. septembra. Rezort zdravotníctva však vysvetlil, že "očkovanie bude môcť byť realizované na žiadosť rodičov pri vysoko individualizovanom prístupe zohľadňujúc riziko a benefit očkovania dieťaťa. Očkovanie sa odporúča u rizikových detí, u ktorých by prekonanie ochorenia COVID-19 mohlo viesť k vážnemu poškodeniu zdravia, prípadne zhoršeniu základného ochorenia."

Európska lieková agentúra (EMA) zatiaľ očkovanie vakcínou proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti Pfizer pre deti mladšie ako 12 rokov nepovolila.

Na Slovensku je možné na základe povolenia ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO).