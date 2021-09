Tvrdé slová federácie novinárov: CIA údajne plánovala únos a vraždu novinára

Ak by sa tieto plány potvrdili, išlo by o vážne ohrozenie slobody tlače, zdôrazňuje IFJ. Viac ako 30 bývalých predstaviteľov americkej vlády v správe zverejnenej spravodajským portálom Yahoo News uviedlo, že CIA plánovala Assangea zavraždiť. Dôvodom boli obavy z jeho možného úteku z ekvádorského veľvyslanectva v Londýne do Ruska.

Plán počítal s "možnou prestrelkou s agentmi Kremľa v uliciach Londýna, zámernou zrážkou s Assangeovým vozidlom či streľbou do pneumatík lietadla, aby mu zabránili vzlietnuť". Assangea v súčasnosti zadržiavajú v londýnskej väznici Belmarsh. Umiestnili ho tam po tom, ako bol v apríli roku 2019 zatknutý po takmer siedmich rokoch strávených na veľvyslanectve Ekvádora.

Ekvádorské úrady mu poskytli azylovú ochranu a možnosť vyhnúť sa vydaniu britskými orgánmi do Švédska v súvislosti s údajným sexuálnym deliktom. Priestory ambasády nikdy neopúšťal a polícia ho nakoniec prišla zatknúť, keď mu Ekvádor azyl zrušil.

USA sa snažia dosiahnuť jeho vydanie a postaviť pred súd za zverejnenie tajných amerických diplomatických správ, ktoré sa týkajú zločinov USA počas vojen v Afganistane a Iraku. Assangeovi hrozí súhrnný trest 175 rokov odňatia slobody. IFJ opakovane žiadala, aby Assangea zbavili obvinení, zastavili proces jeho vydania do USA a okamžite ho prepustili.