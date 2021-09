ROZHOVOR Platová diskriminácia či politické prepojenia v Sociálnej poisťovni? Riaditeľ ostro reaguje na anonym

V liste premiérovi píšu, že sú nekompetentné, diskriminujú služobne starších zamestnancov a bezdôvodne dorovnávajú platy mladším kolegom. Rovnako diskriminačne majú údajne rozhodovať o výške odmien pre konkrétnych zamestnancov. Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne, ktorý ich poveril vedením nesúhlasí a tvrdí, že po internom preverení opak je pravdou. Viac v rozhovore s Jurajom Káčerom, generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne.

Anonym tvrdí, že obe vami vymenované riaditeľky sú nekompetentné, nemajú adekvátne vzdelanie. Na základe akých kritérií sa stali riaditeľkami pobočiek v Košiciach a Trebišove?

Na úvod treba povedať, že obe riaditeľky sú poverené výkonom oboch pobočiek. Boli vybrané v súlade so zákonom 461 z roku 2003 o Sociálnom poistení. Spĺňajú všetky zákonné požiadavky na výkon tejto funkcie. Vybral som ich na základe manažérskych skúseností s dôrazom na proklientský prístup, orientáciou na klienta - na občana SR. Práve tieto parametre v minulosti výrazne absentovali. Pri výbere riaditeľov po celom Slovensku sú spomínané kritériá pre mňa prioritou.

Čo znamená, že sú poverené?

Každý jeden riaditeľ, ktorý za môjho pôsobenia prišiel, je poverený vedením pobočky. To znamená, že ja sám alebo môj nástupca, ich vie do 24 hodín odvolať a ukončiť s nimi pracovný pomer. Na rozdiel od štátnej správy, kde sú mnohí zabetónovaní a nikto s nimi, napriek nespokojnosti, nevie pohnúť. Môj nástupca to bude mať o to jednoduchšie. Je to flexibilný, ale aj motivačný nástroj. Poverení riaditelia sú pod tlakom, aby svoju prácu vykonávali dobre, lebo zajtra tam byť už nemusia.

Poďme konkrétne k Denise Vágner, ktorá šéfuje košickej pobočke. Manažérka z hotela je adekvátna kvalifikácia na riaditeľku pobočky Sociálnej poisťovne?

Pani Vágner ma vyštudovanú vysokú školu vo Francúzsku. Ovláda štyri svetové jazyky. Riadi viac ako 400 zamestnancov. Jej manažérske kvality sú nespochybniteľné. Riadila veľkú sieť hotelov v Karlových Varoch. Nemám žiadne pochybnosti o jej orientácií na klienta a kvalitu poskytovania služieb občanom SR. Som rád, že prijala ponuku a máme ju v tíme. Pôvodom je Češka. Jej väzby a rodinkárstvo, ktoré sa v anonyme spomínajú, sú tak absolútne vylúčené. Za sebou má viac manažérskych pozícií. A treba zdôrazniť, že na pobočke realizuje pilotné projekty v súlade so strategickými zámermi Sociálnej poisťovne. Počas leta som prešiel všetky pobočky na Slovensku. Stretol som sa nielen s riaditeľmi, ale aj zamestnancami. Od vrátnikov, referentov až po vedúcich oddelení. Snažil som sa stretnúť s maximom zamestnancom, keďže na pobočkách je vyše 3400 zamestnancov. Chcel som navnímať situáciu v regiónoch, od stavu budov, podmienok na prácu až po komunikáciu s klientami. Každý región má svoje špecifiká a požiadavky od občanov.

Boli ste v Košiciach a aj v Trebišove. Povedal vám niekto otvorene o problémoch, ktorý sa spomínajú v anonyme?

Ani v jednej pobočke som nemal pocit, že by dochádzalo k personálnemu protežovaniu, alebo by tam panovala zlá atmosféra. Práve naopak. No pri 5400 zamestnancov, ktoré Sociálna poisťovňa má, nie sú personálne konflikty výnimočné. V podstate menších spoločnostiach sa ľudia občas dostanú do vzájomných sporov.

Druhou riaditeľkou pobočky, na ktorú anonym upozorňuje, je riaditeľka v Trebišove. Je pravdou, že v Sociálnej poisťovni robila, ale len pár mesiacov na pozícií referenta. To vám stačilo?

Pani Michalovová pôvodne nastúpila do košickej pobočky na referentskú pozíciu, kde pracovala priamo s našimi klientami. Získala reálne skúsenosti z praxe. Mala záujem o pozíciu riaditeľky práve v Košiciach. Obe kandidátky boli silné. No v Košiciach sme uprednostnili pani Vágner a pani Michalovovej sme ponúkli miesto v Trebišove, keďže predchádzajúca riaditeľka išla do dôchodku. Od 1.7. riadi tak menšiu pobočku v Trebišove a začína aktívne zavádzať zmeny v kľúčovej oblasti – zefektívnenia kvality poskytovania služieb.

Jej priezvisko je zhodné s okresným predsedom hnutia Sme rodina. Je to náhoda? Alebo ide o politiku „naši ľudia“?

V Trebišove nemá žiadne regionálne väzby. Nepozná sa s nikým z pobočky. Nemyslím si, že by nejakým spôsobom niekoho protežovala. Anonym som nechal preveriť a počas dvoch mesiacoch za jej pôsobenia neprišlo k žiadnym personálnym zmenám.

Vráťme sa k prepojeniu na Sme rodina a na okresného predsedu.

Nezisťoval som, či a v akom príbuzenskom vzťahu sú. Spýtajte sa priamo jej. Otázky týkajúce sa politickej príslušnosti ma nezaujímajú, nikdy nezaujímali a sú aj v rozpore s platnou legislatívou. Verte mi, že v poisťovni pracujú ľudia, ktorí sa hlásia k rôznej politickej príslušnosti od koaličných až po opozičné strany. Pokiaľ podávajú výkony, majú potrebnú kvalifikáciu a víziu transformácie, nikdy nebudem vyhodnocovať zamestnancov podľa politickej príslušnosti.

Ako je to s platmi? Dávajú sa novým zamestnanom rovnaké nástupné platy, ako starším skúsenejším zamestnancom?

Anonym, ktorý tvrdí všeobecné veci sa mi veľmi ťažko overuje. Na personálnom oddelení som zistil, že na pobočke v Trebišove sa od nástupu novej riaditeľky, nevymenil ani jeden zamestnanec. A žiadne odmeny sa posledné dva mesiace nevyplácali.

A čo sa týka pobočky Košice?

Prišlo tam k štandardným obmenám. Niektorí zamestnanci odišli do dôchodku, na materskú alebo sa im nepredĺžila skúšobná doba. Žiadne zásadné zmeny sa neudiali. A čo sa týka platov, niektorým zamestnancom sa po adaptačnej dobe (doba na odborné zaučenie pozn.red) zvýšili mzdy a prišlo k jednému zvýšeniu odmeny za zastupovanie na vedúcej pozícií. Nič špeciálne sa neudialo. Do personálnej politiky riaditeľom nezasahujem. Ak ich raz poverím riadením, tak im dôverujem. Navyše pobočky na polročnej báze vyhodnocujeme, máme jasné ukazovatele výkonnosti. Lehoty spracovania, kvalitu odovzdávania žiadostí a ďalšie kritériá. Obe pobočky nepatria k najhorším, ale ani najlepším.

Podľa akých kritérií sa odmeňujete 5400 zamestnancov Sociálnej poisťovne?

V minulosti dostávali odmeny všetci rovnakým dielom. Bez ohľadu na výkonnosť. Chcem to zmeniť. Mala by sa vyhodnocovať výkonnosť, efektivita a pridaná hodnota pre Sociálnu poisťovňu. Takto vedieme aj riaditeľov. Ak sa nejaká odmena vychýli od štandardu, musí byť jasne zdôvodnená. Odmeny neboli a ani nebudú vyplácané dvojitým metrom. A nenašiel som to ani spätne pri týchto dvoch pobočkách spomínaných v anonyme. Sociálna poisťovňa má dlhodobý problém s odmeňovaním. Na pobočkách sú v tejto oblasti dosť zásadné rozdiely. Budem sa preto snažiť vytvoriť férový systém odmeňovania, aby ľudia na rovnakých pozíciách, s rovnakou praxou v rôznych mestách, boli aj rovnako platení. Ich výkonnosti bude v odmene. Doteraz tomu tak nebolo. Pri posledných odmenách sme už výkonnosť zohľadňovali.

V liste rovnako tvrdia, že ste zriadili linku dôvery, kde sa môžu obrátiť s konkrétnymi návrhmi, no ich podnety nepreverujete a neriešite.

V akejkoľvek pozícií som bol, vždy bolo pre mňa kľúčový angažovaný zamestnanec. Bez takýchto ľudí, ktorí majú nadšenie, podávajú výkony a sú hrdí na to, kde pracujú, nemám šancu tak veľký moloch uchopiť a robiť zásadné zmeny a reformy. Prešiel som 42 miest na Slovensku. Denne sa stretávam s mnohými zamestnancami na rôznych pozíciách, aby som pochopil ich problémy. Komunikujem so zamestnancami osobne, cez sociálne siete, cez maily. Žiadny takýto podnet, aký prišiel na úrad vlády som nedostal. Chodia rôzne anonymy. Niektoré sú vecnejšie, iné menej. Každým vecným podnetom sa zaoberám. Zachovanie anonymity je samozrejmosťou.

Budovy, kde sídlia mnohí zamestnanci sú v zlom stave a v lete sú podmienky na prácu a výkon vraj na hranici únosnosti.

Áno. Investičný dlh na budovách Sociálnej poisťovne je veľký. Väčšina budov nemá klimatizáciu. Viem to a riešime aj túto problematiku. So šéfom prevádzky sme prešli všetky naše budovy a máme spísané všetky výhrady a materiálno technické problémy. Preto sme budovy navštevovali hlavne v lete. Problém s teplom je aj na ústredí. Ale to je problém celej štátnej a verejnej správy. Investičný dlh je vidieť úplne všade. No 15 rokov zanedbané problémy nedokážem vyriešiť za rok. Ak by som to tvrdil, klamal by som.

Koľko anonymov riešite?

Po nástupe do funkcie mi anonymy chodili do mailu, mobilu a aj domov. Mal som anonymy napísané na stroji, niektoré rukou. Riešili, kto je v akej strane, kto má s kým pomer a podobne. Osobne takéto praktiky odsudzujem. Dal som zamestnancom do rúk všetky nástroje, aby mohli so mnou komunikovať. Pristupujem k tomu s veľkou vážnosťou, aby anonymita pri nejakej nespravodlivosti bola zachovaná, ale formu osočovaných anonymov naozaj odsudzujem a rešpektovať to nebudem. Snažím sa byť férový.