Sporné tendre NCZI: Ministerstvo zdravotníctva podáva trestné oznámenie!

NCZI nedávno vyhlásilo verejné obstarávania spolu za viac ako 58 miliónov eur. V podkladoch sa však vyskytli viaceré nezrovnalosti a chyby. Upozornilo na to občianske združenie Slovensko.Digital. NCZI potom rozhodlo o zrušení verejného obstarávania. Ministerstvo zdravotníctva sa preto rozhodlo podať trestné oznámenie.

Rezort zdravotníctva podal trestné oznámenie

Podľa ministerstva existuje podozrenie, že s podkladmi vypracovanými pre účely vyhlásenej verejnej súťaže sa mohlo manipulovať. "A to osobami z externého prostredia, reprezentujúcimi obchodnú spoločnosť pôsobiacu v IT biznise v súčinnosti so zamestnancami NCZI," vysvetlila Eliášová.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zdôraznila, že pre ministerstvo je prvoradá transparentnosť a efektívne využívanie verejných prostriedkov. "Predmetné verejné obstarávanie je už NCZI zrušené," pripomenula hovorkyňa. Dodala, že rezort nevstupuje do procesu tvorby súťažných podmienok verejných obstarávaní rezortných organizácií, ide o samostatné právnické osoby a subjekty.

NCZI zastavilo verejné obstarávanie pre podozrenie z manipulácie

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) rozhodlo o zrušení verejného obstarávania vo veci poskytovania podporných služieb pre zabezpečenie prevádzky informačných systémov NCZI. Dôvodom zrušenia je podozrenie z manipulácie s verejným obstarávaním. Potvrdila to Alžbeta Sivá, hovorkyňa NCZI.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Gestorom sporného tendra bol úsek správy zdravotníckych dát. Podľa Sivej príprava tendra začala v júli 2020 a realizovala sa počas vedenia dvoch predchádzajúcich generálnych riaditeľov. "Pre väčšiu kredibilitu a odbornú spôsobilosť členov hodnotiacej komisie v nadväznosti na daný predmet zákazky som sa v júli 2021 rozhodol zmeniť zloženie hodnotiacej komisie," reagoval generálny riaditeľ NCZI Pavol Capek.

NCZI spolu s Ministerstvom zdravotníctva SR budú podľa hovorkyne iniciovať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v súvislosti s podozrením na manipuláciu vo verejnom obstarávaní. "Zároveň na základe výsledkov interného vyšetrovania vyvodí aj personálne dôsledky," dodala Sivá.