Čo s ľuďmi, ktorí sa nemôžu očkovať? Odpovede stále chýbajú: Platené testovanie je zatiaľ jediná možnosť!

BRATISLAVA - Súčasný covid automat a vyhláška Úradu verejného zdravotníctva, okrem iného, upravuje aj podmienky vstupu do reštaurácií či podnikov. Ako je to však s ľuďmi, ktorí sa nemôžu očkovať zo zdravotných dôvodov?

Archívne video

Okrem odporcov očkovania sú na Slovensku aj ľudia, ktorí sa nemôžu očkovať z objektívnych zdravotných dôvodov. Avšak aj na tých sa hľadí ako na neočkovaných. Pokiaľ má prevádzka či podujatie vstup len pre skupinu OTP - teda očkovaných, testovaných a prekonaných - musia sa otestovať. Antigénové testy momentálne stoja v nemocniciach 5 eur, no ak sa chce človek objednať rýchlo a jednoducho, zaplatí si viac u súkromných poskytovateľov. Zdá sa však, že vyhláška Úradu verejného zdravotníctva by sa mohla zmeniť, aby to tejto skupine ľudí uľahčila.

"Potvrdenie o kontraindikácii môže občanovi dať lekár – špecialista - napr. hematológ, imunológ, neurológ a ďalší. Teda lekár v špecializačnom odbore v zmysle danej diagnózy, ktorá predstavuje kontraindikáciu očkovania po posúdení zdravotného stavu pacienta a na základe informácie zo zdravotnej dokumentácie pacienta. Nie je určená doba platnosti potvrdenia, je potrebné uviesť dátum vystavenia potvrdenia podľa prílohy vyhlášky ÚVZ SR. Pri osobe, ktorá má potvrdenie o kontraindikácii je potrebné, aby sa podľa potreby testovala na ochorenie COVID-19. Takéto osoby, ak budú chcieť ísť do prevádzky označenej ako OTP, v súčasnosti potrebujú test. V tejto chvíli platia spomínané pravidlá," informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského by do dvoch týždňov mohol covid automat prejsť zmenou, aby sa okresy nedostávali do horších farieb len na základe počtu pozitívnych ľudí. Lengvarský zároveň predpokladá, že s príchodom nového školského roka vzrastie aj počet záujemcov o očkovanie.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Klesá aj počet nezaočkovaných ľudí nad 50 rokov. Pribúda okresov, ktoré sa blížia k 65-percentnej hranici zaočkovanosti tejto vekovej skupiny, čo im umožní podľa COVID automatu prejsť na miernejší stupeň," skonštatoval riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva SR Matej Mišík.

Podĺa Eliášovej by sa však mala upraviť aj vyhláška, ktorá by zefektívnila "celý proces". Čo to presne znamená, nateraz jasné nie je. "Faktom ale je, že ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva pripravujú nové znenie vyhlášky, ktoré zjednoduší a zefektívni proces v tejto oblasti," dodala Eliášová.