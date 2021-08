KORONAVÍRUS VIDEO Na podujatia s pápežom mohla byť umožnená účasť OTP skupine

BRATISLAVA – Na podujatia s pápežom v septembri mohla byť umožnená účasť celej OTP skupine ľudí. Ide o ľudí, ktorí sú očkovaní, preukážu sa negatívnym testom alebo ochorenie COVID-19 v poslednom období prekonali. Myslí si to cirkevný analytik Imrich Gazda, ktorý to zhodnotil z pohľadu laika.

"Myslím si, že by to pôsobilo na spoločnosť menej problematicky ako jasná podmienka, že ľudia musia byť zaočkovaní," uviedol Gazda. Ako poznamenal, vyvolalo to polarizáciu nielen v spoločnosti, ale aj v cirkvi.

Pápež František pred návštevou Slovenska zavíta aj do Maďarska. "Vidíme tu dva odlišné prístupy, keď si porovnávame návštevu pápeža v Maďarsku a na Slovensku. Maďarská vláda vpustí na omšu s pápežom Františkom v Budapešti jednoducho všetkých, nebude sa vyžadovať doklad o očkovaní alebo negatívny test. Kým na Slovensku sa zvolil úplne iný prístup, a teda, že budú na stretnutie s pápežom pustení len ľudia, ktorí sú zaočkovaní," priblížil cirkevný analytik. Poukázal na to, že pápež František aj biskupi Slovenska opätovne podporili očkovanie ako spôsob boja proti ochoreniu COVID-19.

Analytik: Na podujatia s pápežom mohla byť umožnená účasť OTP skupine

"Nebol to Vatikán a neboli to ani slovenskí biskupi, ktorí stanovili podmienku, že môžu prísť len osoby zaočkované. Je to podmienka, ktorú si stanovil štát," povedal Gazda. Ako doplnil, je to podmienka, ktorú biskupi aj Vatikán akceptovali.

Slováci majú v nedeľu poslednú šancu dať sa zaočkovať jednodávkovou vakcínou Johnson & Johnson bez povinnej predchádzajúcej registrácie tak, aby boli v čase septembrovej návštevy pápeža Františka plne zaočkovaní. A teda budú mať možnosť zúčastniť sa na podujatiach. Pápež František na septembrovej (12. - 15. 9.) návšteve Slovenska zavíta do Bratislavy, Košíc, Prešova a Šaštína. Stretne sa s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, ale aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca.