Začína sa vykurovacia sezóna? Na viacerých miestach namerali v noci nízke teploty, to však nie je všetko!

BRATISLAVA – Po extrémnych teplotách prišlo žiadané ochladenie a Slovákom sa konečne lepšie dýcha. Extrémne teploty však vystriedal druhý extrém – nočné teploty na niektorých miestach klesli k bodu mrazu. Podľa slovenského hydrometeorologického ústavu to nie je nič prekvapivé.

Ešte v nedeľu a pondelok dosahovali teploty extrémne čísla, niekde padali aj štyridsiatky. Následne v utorok v noci prišli mimoriadne silné búrky, ktoré si vyžiadali aj život malého dieťaťa. Tie priniesli mimoriadne žiadané ochladenie, ktoré sa pohybovalo do 23 stupňov Celzia. Avšak ochladenie prinieslo aj ďalší extrém.

V pondelok podľa teplomeru v aute padali štyridsiatky. Zdroj: Topky.sk

SHMÚ na sociálnej sieti informoval, že vo štvrtok ráno meteorologické stanice namerali v horských dolinách do dvoch stupňov Celzia. Môže za to chladnejšia vzduchová hmota, ktorá sa nachádza nad našim územím. „Teplota vzduchu v hladine 850 hPa, teda približne 1500 m n. m., bola v noci nad Popradom na úrovni cca 8 °C. Predovšetkým na strednom a východnom Slovensku bola počas noci aj zmenšená oblačnosť a fúkal slabý vietor alebo bolo bezvetrie,“ vysvetlili meteorológovia s tým, že sa tak vytvorili vhodné podmienky na výraznejší pokles teploty.

Kde bolo najchladnejšie?

Poukázali na to, že sa blíži koniec augusta a tým pádom sú noci dlhšie, ako to bolo v období letného slnovratu. Podľa SHMÚ nie je preto prekvapivé, že v horských dolinách sa už v týchto dňoch môže nočná teplota blížiť k bodom mrazu. A to sa aj stalo. „Z nižších polôh bolo najchladnejšie na stanici pri Dobšinskej ľadovej jaskyni, kde teplota klesla na 2,1 °C. Nasledoval Vernár, kde bolo minimum na úrovni 2,6 °C. Minimum nižšie ako 6 °C bolo na viacerých staniciach predovšetkým v horských oblastiach stredného Slovenska, na Spiši, ale aj na krajnom východe územia,“ poukázali meteorológovia.

Zdroj: FB / SHMÚ

Tí, ktorí sa chystajú do Tatier a okolia, by sa tak mali pripraviť na veľmi chladné večery. Okrem toho bolo na vrcholoch Tatier minimum okolo nuly, objavili sa dokonca aj mínusové teploty. Avšak najteplejšia noc bola na západe Slovenska, konkrétne na bratislavskom letisku. Tu stanice namerali 15,9 stupňa Celzia.

V dolinách a kotlinách budú chladné noci aj najbližšie dni, pohybovať sa budú od 10 do 5 stupňov Celzia. S miernym oteplením, ktoré nás čaká najbližšie dni, mierne stúpne aj nočná teplota. S výnimkou dolín a kotlín bude na území Slovenska nočná teplota od 16 do 9 stupňov Celzia. Inak nás čaká relatívne pekné počasie, teploty cez víkend dosiahnu až 31 stupňov. Celzia. Meteorológovia však varujú aj pred búrkami a prehánkami, ktoré sa môžu vyskytnúť najmä v sobotu.

Zdroj: Getty Images