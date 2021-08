Súd v kauze Dobytkár: Norbert Bödör a ďalší traja obvinení zostávajú vo väzbe

„Súd skonštatoval, že naďalej je dôvodne vedené trestné stíhanie, u všetkých trvajú dôvody preventívnej väzby, keďže sú podozriví, že po dlhšiu dobu páchali mimoriadne závažnú trestnú činnosť, z ktorej si zabezpečovali značný zdroj svojich príjmov. Všetci sú stíhaní pre obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmov z trestnej činnosti, takže hrozí, že by mohli v tejto trestnej činnosti pokračovať, pokiaľ by boli prepustení na slobodu,“ uviedol špeciálny prokurátor Daniel Lipšic.

Obžaloba už bola podaná na ŠTS, preto aj o väzbe rozhodoval senát. Ako Lipšic zdôraznil, preventívny dôvod väzby nijakým spôsobom nezanikol práve pre dĺžku, intenzitu a rozsah trestnej činnosti.

Obvinenia sa týkajú mimoriadne rozsiahlej korupcie na PPA, ktorá sa diala od roku 2013 do roku 2016 a aj v ďalšom období do roku 2020. Podľa Lipšica na to nadväzovala legalizačná schéma, ktorej cieľom bolo zakryť pôvod týchto peňažných prostriedkov. Rádovo má ísť o miliónové korupčné schémy.

Hlavné pojednávanie ŠTS zatiaľ nevytýčil, ale ako Lipšic dodal, ide o väzobnú vec, kde senát musí konať urýchlene. Hoci je to mimoriadne rozsiahly spisový materiál, ktorý má okolo 35.000 strán, myslí si, že proces sa začne ešte v tomto roku.