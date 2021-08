Ivan Korčok o Afganistane: Afganská vláda nebola ochotná sa vysporiadať s hrozbou Talibanu

BRATISLAVA - To, čo sa deje v Afganistane, je zlomové pre túto krajinu i pre celé medzinárodné spoločenstvo, ktorého súčasťou je aj Slovenská republika. Povedal to v utorok minister zahraničných vecí SR Ivan Korčok.

"Súčasná situácia v Afganistane je opakom toho, čo by sme si želali, a dramatické scény z Afganistanu – a v ostatných hodinách najmä hlavného mesta Kábul – nám nedávajú akúkoľvek šancu to, čo vidíme, prikrášľovať alebo hovoriť o tom v lepších farbách," uviedol Korčok.

"Ukončenie misie bolo plánované inak," povedal. "Nedošlo k správnemu vyhodnoteniu dôsledkov odchodu Spojených štátov a nás, ostatných spojencov, osobitne pokiaľ ide o rýchlosť, s akou je Taliban schopný prebrať moc v krajine," konštatoval šéf slovenskej diplomacie.

Kapituláciu afganskej vlády a armády Korčok označil za "tristnú". Pripomenul, že do afganskej armády boli investované finančné prostriedky, aby bola schopná chrániť krajinu pred extrémistami Talibanu. "Ak sama vláda nie je ochotná sa vysporiadať s hrozbou, v tomto prípade Talibanom, tak z vonku sa to naveky zvládnuť jednoducho nedá," povedal.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Koniec medzinárodnej misie v Afganistane podľa Korčoka raz prísť musel, no za "úplne iných okolností, ako sme si to predstavovali".

Minister takisto pripomenul, že podnetom misie v Afganistane z roku 2001 bola situácia, keď z územia Afganistanu za vlády Talibanu operovala teroristická organizácia al-Káida, ktorá uskutočnila útoky voči USA i viacerým európskym krajinám. "Hlavným cieľom tejto misie, keď sa formovala, bolo, aby sa táto krajina, Afganistan, nestala trvalým útočiskom pre terorizmus," povedal s tým, že "časť tohto konkrétneho cieľa sa naplniť podarilo". Ministri zahraničných vecí členských krajín EÚ podľa Korčoka na svojom utorňajšom mimoriadnom rokovaní hovorili aj o najbližšom vývoji situácie v Afganistane. Medzi priority zaradil udržanie prevádzky letiska v Kábule tak, aby "sa mohla dokončiť evakuácia personálu".

"Stále pracujeme na tom, aby náš slovenský vojenský špeciál prišiel do Kábulu a mohol odtiaľ prioritne odviezť slovenských občanov," povedal Korčok.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Upozornil aj na možný návrat Talibanu k moci. "Taliban musí sám sebe zodpovedať v tejto chvíli základnú otázku, či sa chce vrátiť do spôsobu vládnutia v rokoch 1996 – 2001," povedal Korčok. Spojenci musia podľa neho po naplnení primárnych cieľov spolu komunikovať a vyhodnotiť lekcie z toho, ako misia v Afganistane "dochádza do svojho konca". Korčok si podľa svojich slov uvedomuje aj "domáci pohľad" a kritické vnímanie situácie v Afganistane na Slovensku. Pripomenul, že celá operácia a jej záver sa nevyvíjajú takým spôsobom, ako sme si to želali.