Deviaty deň súdu s Kováčikom: Bývalý špeciálny prokurátor zostáva vo väzbe!

Tento týždeň na súde svedčili generálny prokurátor Jaromír Čižnár, prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Vladimír Kuruc, Csaba Dömötör a podnikateľ Ján Buocik (menovec bratislavského mestského a krajského poslanca). Okrem toho sa čítali listinné dôkazy.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Bývalá prokurátorka ÚŠP Blanka Godžová na júlovom pojednávaní opísala, že dostala pokyn od Dušana Kováčika, týkajúci sa tejto väzobnej veci. Voči rozhodnutiu o prepustení Kudličku preto nepodala sťažnosť. Kajúcnik a bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó potvrdil, že bývalému špeciálnemu prokurátorovi za to odovzdal 50.000 eur. Tiež vypovedal, že mu Dušan Kováčik pomáhal zbaviť sa podozrení z prípravy vraždy vyšetrovateľa Jána Čurillu sprístupnením celého spisu.

Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala Dušana Kováčika koncom októbra minulého roka. Svojej funkcie sa vzdal krátko po vznesení obvinenia. Čelí obžalobe zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zo zločinu prijímania úplatku, zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z prečinu ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Vo väzbe je od októbra minulého roka.

Dušan Kováčik poukazuje na nové okolnosti

Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik opätovne žiada Špecializovaný trestný súd (ŠTS) o prepustenie z väzby. Poukazuje na nové okolnosti, okrem iného na krivú výpoveď Csabu Dömötöra. Má podozrenie, že výpovede svedkov v konaní vedenom proti nemu mohli byť manipulované.

Nové okolnosti sa majú týkať najmä prijatia úplatku vo výške 50.000 eur za to, že mal v roku 2017 vybaviť nepodanie sťažnosti proti prepusteniu údajného bosa takáčovcov Ľubomíra Kudličku z väzby. Odvoláva sa na krivú výpoveď Dömötöra, ktorý si za ňu odpykáva podmienečný trest.

Dušan Kováčik v žiadosti o prepustenie z väzby poukázal na to, že Dömötör „priznal, že v trestnom konaní vedenom Národnou kriminálnou agentúrou uviedol nepravdivé tvrdenia“. Tvrdí tiež, že vyšetrovateľ mal „zrejmý pomer k prejednávacej veci a jeho osobe“, a preto dôkazy z prípravného konania nemôžu byť podkladom pre súdne konanie.

Spochybňuje aj výpoveď bývalého šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa a ďalšie svedecké výpovede. Tvrdí, že na Úrad špeciálnej prokuratúry podal žiadosť o späťvzatie obžaloby, pričom o reakcii prokuratúry nebol doteraz vyrozumený. Súčasťou žiadosti Dušana Kováčika je písomný sľub a peňažná záruka. Tiež aplikácia tzv. elektronického náramku a dohľad probačným i mediačným úradníkom.

Výpoveď Dömötöra nemá v prípade Dušana Kováčika rozhodujúci charakter

Výpoveď svedka Csabu Dömötöra nemá v prípade obžalovaného bývalého špeciálneho prokurátora rozhodujúci charakter. V piatok to pred Špecializovaným trestným súdom (ŠTS) uviedol prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Michal Šúrek. Žiadosť Dušana Kováčika o prepustenie z väzby vníma ako neopodstatnenú, má za to, že dôvody väzby trvajú.

„Výpoveď v žiadnom prípade nemá rozhodujúci charakter. Bola použitá podporne a jej prítomnosť v spise je dôkazom vyvíjajúcej sa dôkaznej situácie,“ zdôraznil. Skonštatoval, že krivá výpoveď, pre ktorú bol Dömötör odsúdený, nemá nič spoločné s touto trestnou vecou.

„Osobne si myslím, že či je to podporný alebo iný dôkaz, výpoveď je krivá, čo bolo skonštatované súdom,“ reagoval Dušan Kováčik. Za zarážajúce považuje, že mu zaistili majetok, zatiaľ čo spolupracujúcim svedkom Matejovi Z. a Dömötörovi nie. „Je to v hrubom rozpore so zákonom a zároveň je to dôkazom o ďalších benefitoch, ktoré sú týmto osobám okrem ich prepustenia z väzby na slobodu poskytované,“ povedal.

Prokurátor pripomenul, že Dömötöra na hlavnom pojednávaní vypočuli ako svedka a objasnil mnohé rozhodujúce skutočnosti. Tvrdenia obžalovaného v žiadosti o prepustenie z väzby považuje za nepravdivé, zavádzajúce a účelovo prezentované. Poukázal tiež na to, že od predošlej žiadosti Dušana K. o prepustenie neuplynula 30-dňová lehota. Sudkyňa prerušila hlavné pojednávanie, rozhodnutie o väzbe by mohlo byť známe po 13.30 h.

Dušan Kováčik zostáva vo väzbe

Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik zostáva vo väzbe. Sudkyňa Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) nevyhovela jeho žiadosti o prepustenie. Nepristúpila ani k nahradeniu väzby.