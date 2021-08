S letom sú spojené aj úrazy detí: Lekári opisujú tie najčastejšie, hrôzostrašné čísla ošetrených!

Úrazy detí sú v lete časté. Mimoriadne obľúbené je v lete skákanie na trampolíne. Veľakrát sa však stáva, že riziko úrazov sa zvyšuje, ak na jednej trampolíne skáče viac detí súčasne. Aj z toho dôvodu sa v chirurgických ambulanciách Národného ústavu detských chorôb denne objaví aj sto detí, ktoré musia lekári ošetriť.

Zdroj: Getty Images

,,Počty ošetrených detí v chirurgických ambulanciách sú približne rovnaké ako pred pandémiou v rovnakom období, ale rozdiel je v tom, že kým v minulosti sme po prvotnom náraste úrazov na začiatku leta sledovali určitý pokles úrazov, v súčasnosti je to skôr stále rovnaké. Predpokladáme, že je to spôsobené tým, že deti boli dlhšie doma a potrebujú viac času, kým sa dostanú do pôvodnej kondície. Mali menej pohybu a trvá dlhšie, kým sa dostanú do pôvodnej koordinácie a formy,“ uvádza lekár Kliniky detskej chirurgie Pavol Šinta.

Najčastejšie sú zlomeniny

Podľa jeho slov by bol vhodný postupný návrat k pohybovým aktivitám. Okrem toho by deti pri športových hrách mali využívať chrániče a prilby. Lekári poukazujú aj na to, že u detí sú v súčasnosti mimoriadne obľúbené kolobežky, bicykle, ale aj trampolíny. Práve takéto aktivity spôsobujú veľký počet úrazov.

Zdroj: Getty Images

„Najčastejšie sú to zlomeniny končatín, ale stretávame sa aj s úrazmi hlavy. Trampolíny sú rizikové v tom zmysle, že dieťa keď vyskočí, nevie predpokladať svoj pohyb a veľmi často dochádza k úrazu. Rodičia by si mali uvedomiť, že ak skáče na trampolíne viac detí súčasne, riziko úrazov sa zvyšuje. Našťastie, zlomeniny chrbtice s vážnymi celoživotnými dôsledkami sme pri zraneniach na trampolíne nemali,“ vysvetlil Šinta.

Nebezpečné skoky do vody

Poukázal aj na to, že pri starších deťoch je trend úrazovosti spojený so sezónnymi aktivitami, pri malých deťoch je to problém celoročný. Staršie deti sa totiž v lete viac stretávajú s rovesníkmi a vymýšľajú rôzne nebezpečné aktivity. „V skupinách rovesníkov bez dozoru dospelej osoby sa deti často navzájom potencujú, snažia sa viac vymýšľať, upozorniť na seba a idú viac do extrémov. A čím je dieťa mladšie, tým je preň ťažšie uvedomiť si hranice toho, čo už je nebezpečné a ľahko ich môžu presiahnuť,“ uviedol Šinta.

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

Podľa lekárov by však mali byť deti opatrné aj pri skokoch do vody. Ak totiž nevidia na dno a nedokážu predpokladať hĺbku vody, skoky sú pre ne mimoriadne nebezpečné. Dodali, že do vody treba vstupovať opatrne. Aj z dôvodu, že vo vode môže byť rôzny odpad, ktorý do nej hádžu ľudia. Ide najmä o sklo, rôzne kovové predmety a podobne.

Rady pre rodičov

„Chodia k nám pacienti so zapichnutým sklom alebo iným ostrým predmetom v nohe. V horších prípadoch pri skokoch do vody so zlomeninami stavcov, lebky a následným poškodením tkaniva. U malých detí sú to skôr pošmyknutia pri bazéne, kedy pri vychádzaní spadnú a udrú si hlavičku. Aby sa to nestávalo, treba im zabezpečiť protišmykovú obuv,“ odporučil Šinta, ktorý u malých detí upozorňuje na časté otravy rôznymi chemickými látkami.

Veľakrát si totiž neuvedomujú nebezpečenstvo a látky vypijú či olížu, čo im môže spôsobiť vážne zdravotné problémy. "Hoci rodičia nie sú odborne zainteresovaní, som presvedčený, že vo väčšine prípadov vedia u svojho dieťaťa pri úraze posúdiť, čo je ešte v poriadku a čo sa už vymyká z normálu. Každé dieťa sa udrie a spadne aj niekoľkokrát denne a je to úplne normálne. Rodič u svojho dieťaťa vie, kedy je to horšie a treba navštíviť lekára. Pri pochybnostiach je lepšie, ak dieťa po úraze vidí lekár,“ uzavrel Šinta.