Vodiči, pripravte si pevné nervy! Do autoumývarne radšej nechoďte, počasie nás vytrápi

BRATISLAVA – Vodiči, pozor. Po čase si na aute opäť nájdete značky, ktoré vás nepotešia. Nepôjde však o prácu žiadnych vandalov. Do vzduchu sa totiž opäť dostane saharský piesok.

Je to zhruba týždeň, čo sa na Slovensko dostal prach z africkej púšte. Ten porobil vodičom a gazdinám vrásky na čele, pretože po sebe zanechal stopy. Dážď spolu so saharským prachom po sebe nechal nánosy špiny a piesku.

Zdroj: FB / Meteo Slovensko

Avšak, keď si vodiči mysleli, že umyjú auto a budú mať chvíľu pokoj, sú na omyle. Podľa portálu Meteo Slovensko príde do krajiny opäť vlna saharského prachu. „Ten viditeľne zakalí oblohu na žltkasto-bielo. Opäť bude padať spolu so zrážkami, prevažne z búrok,“ uvádzajú na sociálnei sieti. Podľa portálu bude piesok vidieť aj inak – a to na autách po daždi, kde sa vytvoria špecifické bodky.

Podľa portálu iMeteo bude obloha po tom, ako k nám dorazí saharský prach, sfarbená do oranžova a spôsobí aj pokles teplôt. "Koncentrácia prachových častíc v atmosfére sa nad našou oblasťou očakáva zhruba do stredy," upozornil portál.