KORONAVÍRUS Lengvarský sa stretol so šéfmi krajov: Majerský varuje, že očkovacia lotéria nerobí dobrotu

BRATISLAVA - Dnes sa na pôde ministerstva zdravotníctva stretol s predsedami krajov sám šéf rezortu Vladimír Lengvarský. Ten o tomto stretnutí následne informoval na tlačovom brífingu spolu s členmi a predsedom krajov SK8 Jozefom Viskupičom. Riešili očkovania, no aj reformy zdravotníckych zariadení na Slovensku.

VIDEO Tlačový brífing Lengvarského s predsedami krajov SK8:

"Ja by som sa chcel poďakovať samosprávnym krajom, že prijali moje pozvanie a poďakovať im za doteraz vykonanú prácu pri vakcinácii obyvateľstva," povedal na úvod šéf zdravotníckeho rezortu s tým, že verí, že dnešným dňom spoluprácu ešte viac prehĺbili.

Treba zintenzívniť kampaň, rozprávali aj o nemocniciach

Kampaň na očkovanie sa musí podľa ministra ešte viac zintenzívniť a viacerými spôsobmi. Chcú to docieliť spoluprácou s obvodnými lekármi ale aj výjazdovými očkovaniami. Okrajovo sa na stretnutí dotkli aj otázky optimalizácie siete nemocníc.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Podľa trnavského župana a predsedu spolku SK8 Jozefa Viskupiča sa s ministerstvom zdravotníctva spájajú v otázke služby masového očkovania ľudu. "Musí to byť v čo najvyššej kvalite a v čo najvyššom množstve. To bol aj dôvod, prečo sme o toto stretnutie požiadali," skonštatoval Viskupič.

Ďalšie fungovanie veľkokapacitných centier

"Dohodli sme sa na tom, akým spôsobom budú veľkokapacitné očkovacie centrá fungovať ďalej, to isté v prípade mobilných očkovacích jednotiek. Požiadali sme ministerstvo, aby sme mali presné údaje od všeobecných lekárov na tom, aby mohli túto službu doručovať pacientom," dodal Viskupič.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Lotéria ich odrádza

K slovu sa dostal aj prešovský župan a predseda KDH, ktorý hovoril o príklade očkovania v Poprade. "Tam sme mali zaregistrovaných 1200 ľudí ale vzhľadom na to, že vyšla informácia o akejsi lotérii, tak prišlo iba 800 ľudí. Zdravie nie je lotéria. Netreba premýšľať nad veľkými reklamnými kampaňami. Stačí, aby sa vysoké politické špičky v tomto štáte sa nechali zaočkovať. Ľudia to musia vidieť a bude to v pohode," povedal Majerský.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Hrozba návratu Bratislavy do žltej farby

Množia sa tiež informácie o tom, že by sa Bratislava mohla vrátiť do žltej farby. Lengvarský uviedol, že tieto informácie zatiaľ nemá. "Pokiaľ sa to tak stane, tak sa bude postupovať podľa žltej farby covid semaforu," stručne skonštatoval Lengvarský.