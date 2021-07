Čakajú lekári aj pacienti, očkovanie v ambulanciách napriek záujmu viazne: TOTO má byť dôvod

Doktori sa musia na to, aby mohli očkovať vo svojich ambulanciách, najskôr prihlásiť cez webovú stránku rezortu zdravotníctva. Doteraz tak urobilo 504 z nich. V prevažnej miere ide o všeobecných lekárov pre dospelých, ale záujem majú aj pediatri či špecialisti. Napriek tomu väčšina z nich zatiaľ očkovať nezačala.

VIDEO Úrad verejného zdravotníctva prosí ľudí, aby dodržiavali opatrenia na území SR i po príchode zo zahraničia, dôležité je očkovanie

Za deň zaočkovali okolo 13 pacientov

Ako pre Topky.sk uviedlo ministerstvo zdravotníctva, vakcínu zatiaľ dostalo 88 ľudí. Keď zoberieme do úvahy, že od sa môže v ambulanicách očkovať od 1. júla, v prieme "obvoďáci" zaočkovali za deň v priemere zhruba 12 až 13 pacientov. Ako nám vysvetlila hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová, pomalší rozbeh majú na svedomí zmluvy medzi lekármi a ministerstvom, ktoré sa uzatvárajú postupne.

Všeobecní lekári však vidia dôvody v chýbajúcej očkovacej látke. Podľa slov prezidentky Aliancie všeobecných lekárov Slovenska Moniky Paluškovej by veľmi radi očkovali proti COVID-19 vo svojich ambulanciách bez odkladu, nemajú však v drvivej väčšine lekární k dispozícii vakcíny. "Stále čakáme, kedy si všeobecní lekári, ktorí už majú platné zmluvy s Ministerstvom zdravotníctva SR, budú môcť v najbližšej lekárni vakcíny objednať. Zopár lekární, ktoré vakcíny majú, na očkovanie v teréne nestačia," tvrdí.

Druhým dôvodom, prečo očkovanie mešká, je podľa nej aj chybovosť zmlúv, ktoré boli ambulanciami na rezort zdravoníctva zaslané.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Lekári, ktorí majú platné zmluvy s MZ SR, čakajú na možnosť objednať si vakcíny vo väčšine lekární. Slovenská lekárnická komora informovala lekárne dňa 8.7.2021 mailom, že objednávky na vakcíny proti COVID-19 lekárne odošlú mailom na adresu, ktorá im bude oznámená v „priebehu budúceho týždňa“. Bolo by veľmi osožné, keby si zazmluvnení lekári mohli vakcíny objednávať v plnom rozsahu v lekárňach najneskôr od pondelka 12.7.2021," vysvetlila.

Aj ona sama pritom ako lekárka eviduje záujem desiatok a desiatok svojich pacientov o očkovanie priamo v ambulancii. "Keď budú navezené vakcíny do lekárne, očkovanie proti COVID-19 bude vykonávané bez odkladu," dodala.

Zdroj: Getty Images

Zaočkovať sa zatiaľ môžete dať iba u svojho lekára. To by sa však malo už čoskoro zmeniť. Ministerstvo v tomto smere pripravuje novinku, ktorú má predstaviť už v najbližších dňoch, kedy chce prezradiť aj podrobnosti. Vo všeobecne ale platí, že v budúcnosti by ste vakcínu proti koronavírusu mohli dostať aj od lekára, u ktorého nemáte kartu. Ak však ako pacient chcete momentálne zistiť, či váš doktor očkuje, alebo nie, musíte byť iniciátívny vy. Žiaden všeobecný zoznam totiž neexistuje. Informácie by ste však mali dostať od Vyšších územných celkov. Prípadne musíte kontaktovať priamo svojho lekára a zistiť si to od neho.

Lekári môžu vo svojich ambulanciách podávať iba vakcínu od spoločnosti Pfizer/BioNTech.