KORONAVÍRUS Ak cestovať, tak len do zelených krajín a po návrate sa dať testovať, radí epidemiologička

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA – Ak chcú Slováci stráviť dovolenku v zahraničí, mali by cestovať len do takzvaných zelených krajín a po návrate sa dať otestovať na ochorenie COVID-19. Odporúča to epidemiologička Alexandra Bražinová z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.