Potrebujete pôžičku aj vy? Poradíme vám, ako teraz získať až 50 % zľavu z úroku

BRATISLAVA - Pandémia konečne čiastočne ustúpila a mnohí ľudia sa vracajú k záležitostiam, ktoré museli na dlhší čas odložiť. Často sú však problémom chýbajúce peniaze. Radi by ste išli na vytúženú dovolenku, vymenili nábytok, prípadne chcete nové okná? Alebo by ste radi refinancovali starší nevýhodný úver a ušetrili tak peniaze? Zistite, ako teraz môžete na pôžičke ušetriť.

Obdobie od jari minulého roka prinieslo mnohým z nás ťažké časy a neraz si to odniesli aj ľudia, ktorým sa škrtali prémie, znižovali platy či dokonca prišli o prácu. Podľa Eurostatu sa mediánový príjem Slovákov medziročne znížil približne o 2 percentá.

Na svojej koži túto zhoršenú situáciu pocítili nielen ľudia zamestnaní v gastro sektore či hotelierstve, ale aj v iných firmách, ktoré neraz dočasne znižovali platy o desiatky percent. Ak ste si nedokázali počas pandémie ušetriť peniaze nazvyš, možno teraz na nutné výdavky či odkladanú dovolenku zvažujete pôžičku. Medzi jednotlivými ponukami sú však veľké rozdiely.

Sledujte výšku úrokov aj ďalších poplatkov

Pri zvažovaní pôžičky mnoho ľudí zamieri do svojej banky a o ponukách tých ostatných už neuvažuje. Vzhľadom na to, že v úrokoch, ale aj ďalších podmienkach môžu byť značné rozdiely, je však vhodné spraviť si malé porovnanie. Nezaberie vám veľa času a môžete tak ušetriť značnú sumu peňazí. Sledujte výšku úrokovej sadzby, ako aj rôzne ďalšie poplatky a náklady – či už za jej poskytnutie, prípadne predčasné splatenie, alebo upravenie podmienok.

Hľadajte výhodné akcie

Banky tiež pravidelne ponúkajú na svoje produkty rôzne akcie. Preto sa snažte nájsť takú, v ktorej nájdete čo najzaujímavejšiu ponuku. Vyberajte s chladnou hlavou a zrátajte si všetky plusy a mínusy. Riešením pre vás môže byť napríklad Parádna pôžička (bezúčelový spotrebiteľský úver) od Raiffeisen banky so zľavou až do 50 % z ročnej úrokovej sadzby. Získate s ňou rovno tri výhody.

Zľava z úroku až do 50 % – pri dnešných stále vysokých úverových sadzbách to rozhodne nie je málo.

Za riadne splácanie vám banka môže pripísať na účet každý rok štedrú odmenu až do výšky 338 eur.

Nečakajú vás žiadne poplatky navyše.

Zdroj: Getty Images

Využite peniaze na čokoľvek

Peniaze z Parádnej pôžičky môžete použiť na rôzne potreby a splnenie svojich snov. Chystáte sa na rodinnú dovolenku, nákup nových spotrebičov, rekonštrukciu bytu alebo domu, úpravu záhrady, kúpu nového či ojazdeného auta? Rozhodnutie záleží iba na vás. Sumu od 300 až do 30-tisíc eur môžete využiť doslova na čokoľvek. Na jej splatenie máte pritom 18 až 96 mesiacov a Raiffeisen banka neskúma, do čoho konkrétne investujete.

Refinancujte svoj nevýhodný úver

Vzali ste si v minulosti v banke či nebankovej spoločnosti nevýhodný úver s vysokým úrokom? Máme pre vás dobrú správu. Úver si totiž môžete preniesť do Raiffeisen banky a refinancovať ho s Parádnou pôžičkou za lepších podmienok. Zlúčením do Parádnej pôžičky a zľavou z úroku až do výšky 50 % viete znížiť nielen svoju doterajšiu mesačnú splátku, ale aj vyplatiť doterajšie pôžičky či úvery. Vďaka tomu máte šancu získať peniaze navyše. Ponuka platí nielen pre klientov Raiffeisen banky, ale pre všetkých, ktorí o ňu majú záujem.

Ako ju viete získať?

Svoju pôžičku si môžete vybaviť pomerne jednoducho. V ktorejkoľvek pobočke Raiffeisen banky podáte žiadosť a to, či vám banka tento spotrebiteľský úver schválila, sa dozviete o niekoľko minút, najneskôr však do 24 hodín. V prípade kladnej odpovede môžete mať peniaze na svojom účte v Raiffeisen banke takmer okamžite. Ak teda súrne potrebujete financie, teraz máte ideálnu možnosť ich získať. Stačí sa len vybrať do banky čo najskôr.

Zdroj: Raiffeisen banka

Advertoriál pripravený v spolupráci s Raiffeisen bankou.