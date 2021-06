FOTO Sobotný výlet sa zmenil na TRAGÉDIU: Rodina po cyklovýlete prišla o mamu († 41), syn bojuje v nemocnici!

HARMANEC - Slnečný, sobotný výlet na bicykloch sa rázom zmenil na tragédiu, ktorá osobne zasiahla dokonca aj dopravných policajtov. Do rodinnej skupinky cyklistov totiž náhle narazil vodič s motorovým vozidlom tak nešťastne, že jedna z účastníčok nehody následkom zranení podľahla († 41) a malý chlapec stále bojuje v nemocnici o život.

Osudový výlet na bicykloch

Tragédiu priamo na mieste zdokumentovala TV JOJ. Rodičia s ich 10-ročným synom sa v sobotu vybrali na cyklistický výlet v Harmanci, išli za sebou, no z neznámeho dôvodu im do do jazdnej dráhy vošlo plne rozbehnuté vozidlo!

Zdroj: reprofoto TV JOJ

Zrážku okamžite videli aj ľudia z okolitých áut. Okamžite sa snažili pomôcť. "Volali sme, áno. Syn volal. (..) Zrazilo ich čierne auto, čo je tu pri plote," popisovali tragédiu šokovaní svedkovia bezprostredne po nehode.

Dve zdravotné sestry pomáhali priamo na mieste tragédie

Úplnou náhodou boli na mieste aj dve zdravotné sestry. Tie neváhali a zraneným okamžite poskytli prvú pomoc. "45-ročný vodič z nezistených príčin prešiel do protismeru, kde sa pohybovala skupinka cyklistov, došlo k zrážke s cyklistkou a maloletým cyklistom," povedal pre JOJ hovorca KR PZ BB Mário Bóna.

Zdroj: reprofoto TV JOJ

Vodiča premohol mikrospánok, manžel obete je tiež dopravný policajt

V čase, keď vodič do skupinky cyklistov narazil, mal byť podľa vlastných slov mimo v dôsledku mikrospánku. Auto potom zachytilo len 41-ročnú ženu a bohužiaľ aj jej syna. Manžel cyklistky bol v šoku, pretože všetko hneď videl. Situácia je o to tragickejšia, že on sám je je banskobystrickým dopravným policajtom, ktorí prišli túto nehodu vyšetrovať.

Zasahoval záchranný vrtuľník aj dve sestry, no už sa nedalo nič robiť

Na miesto nehody dokonca priletel aj záchranársky vrtuľník z banskobystrickej nemocnice. Záchranári, spomínané sestry aj hasiči sa snažili, aby zranených zachránili. Nestačilo to. Mladá žena totiž krátko na to boj o vlastný život prehrala. "Ženu sa záchranári pokúšali oživiť, žiaľ aj napriek snahe sa to nepodarilo," skonštatovala hovorkyňa Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová. Ich malý syn je ale stále v kritickom stave v nemocnici.

Zdroj: reprofoto TV JOJ

Vodič auta ostal v šoku

Vodič osobného auta, ktoré do rodinky narazilo, bol po udalosti v šoku. "Dychová skúška negatívna, znalec z odboru na mieste a pracovníčka postraumatickej intervencie," dodal policajný hovorca Bóna. Všetko je o to komplikovanejšie, že pri nehode zahynula manželka jedného z kolegov, ktorí nehodu vyšetrujú.

Zdroj: reprofoto TV JOJ

