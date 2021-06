Odsúdený Pavol Rusko sa opäť postavil pred súd: FOTO ŠOKUJÚCA premena bývalého riaditeľa televízie

Archívne video

Väzenie ho zmenilo na nepoznanie! Pavol Rusko sa opät postavil pred súd, tentoraz kvôli obžalobe v kauze prípravy vraždy Sylvie Volzovej. Tú si mal podľa obžaloby objednať u odsúdeného banskobystrického mafiána Mikuláša Černáka. Rusko svoju vinu popiera.

Proces prebiehal v Ústave na výkon väzby a v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Bratislave. Pavla Ruska priviezli z väzenia s maximálnym stupňom ochrany. A bolo to poriadne vidieť. Bývalý spolumajiteľ televízie Markíza sa viditeľne zmenil. V tvári bol strhaný a viditeľne pochudol.

Pavol Rusko na Najvyššom súde Zdroj: TASR

Ruska mohla verejnosť vidieť aj na pojednávaní so Štefanom Ághom, ktorý je rovnako obžalovaný z falšovania zmeniek. Bol však vylúčený na samostatné konanie. Rusko vtedy odmietol vypovedať. Predtým si ho verejnosť pamätá so zalepenými očami, keď ho polícia priviedla na Najvyšší súd rovno z nemocnice. Rusko vtedy tvrdil, že si bol zabehať a niekt mu do očí nalial kyselinu.

Pavol Rusko na pojednávaní v kauze prípravy vraždy Sylvie Volzovej Zdroj: TASR