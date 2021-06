Teploty ako na hojdačke neprajú terasám: FOTO Známy obchodný dom prišiel s praktickým nápadom!

BRATISLAVA - Situácia s ochorením Covid-19 sa na Slovensku zlepšuje. Otvorili sa aj dlhoočakávané terasy, no zdá sa, že počasie im v máji veľmi neprialo. Na to vtipne zareagoval známy obchodný dom.

Počty infikovaných koronavírus na Slovensku klesajú a naopak, zvyšujú sa zaočkovaní či vyliečení z Covidu. Aj v súvislosti s lepšujúcou sa pandemickou situáciou sa život v našej krajine pomaly vracia do normálu. Otvoreným terasám však neprialo upršané a chladné májové počasie.

Obchodný dom to však vyriešil po svojom a na sociálnej sieti uverejnil vtipný príspevok. V ňom ponúkajú odev z kolekcie "Posedenie na terase jar 2021". Skladá sa z vankúša a paplóna.

"Posedenie na terase v týchto teplotách? Žiadny problém," píše sa v príspevku. Ten si vyžiadal množstvo pozitívnych reakcií a zdieľaní. "Ideálne k ohníku a opekačke. Stačí obliecť a spať," píše jeden z komentujúcich. "To by sa viacerým zišlo v tomto období," pridáva sa druhý. A čo vy? Kúpili by ste si taký odev? Názor môžete vyjadriť v ankete na konci článku.

Zdroj: FB/IKEA