Vodiči, pozor! Obmedzenie na diaľnici: Medzi Ladcami a Ilavou opravujú vozovku

Od pondelka (31. 5.) od 10.00 h do nedele (6. 6.) do 14.00 h uzatvoria obidva jazdné pruhy ľavého jazdného pásu diaľnice v kilometroch 150,700 až 148,000. Rovnaký úsek bude pre dopravu uzatvorený aj od 7. júna od 10.00 h do 13. júna do 14.00 h. Od 14. júna od 10.00 h do 20. júna do 14.00 h uzatvoria obidva jazdné pruhy ľavého jazdného pásu v kilometri 147,000 – 146,000.

„Oprava, pozostávajúca z odfrézovania pôvodnej a položenia novej asfaltovej vozovky, bude vykonávaná etapovite. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu toho istého jazdného pásu podľa postupu prác,“ doplnila Žgravčáková.