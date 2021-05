FOTO Opitý vodič (37) v obci Vydrany: Scéna ako z akčného filmu, po nehode ostali zdemolované štyri autá

Muž išiel s osobným autom cez obec Vydrany, keď na rovnom úseku zachytil svojím ľavým spätným zrkadlom, spätné zrkadlo protiidúceho auta. "Následne zastal a začal cúvať. Manéver mu nevyšiel a zadnou časťou svojho auta narazil do ďalšieho zaparkovaného auta. Otočil sa a pokračoval v rýchlej jazde. Preletel cez neďalekú križovatku, zišiel z cesty a prerazil oplotenie rodinného domu," uviedla polícia.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj

Ako doplnila, vodič vycúval a pokračoval až do obce Veľké Blahovo. "Tam jeho jazdu ukončil až náraz do zaparkovaného osobného auta, ktoré následne odhodilo do betónového stĺpu oplotenia rodinného domu," informovala polícia.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj

Policajti vodiča podrobili dychovej skúške s výsledkom 1,4 promile. "Počas svojho vyčíňania utrpel zranenia, s ktorými ho previezli do nemocnice v Dunajskej Strede. Muž poškodením štyroch áut a dvoch plotov spôsobil celkovú škodu presahujúcu 7000 eur," uviedla polícia.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj

Vodič bol obvinený z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, za ktorý mu môže hroziť vzhľadom na výšku škody väzenie až na dva roky.