PRÁVE TERAZ Tunel Sitina v smere na Lamač priebežne uzatvárajú pre kolóny

BRATISLAVA - Bratislavský tunel Sitina v smere von z mesta priebežne uzatvárajú pre kolóny. Dôvodom je dopravná nehoda, ktorá sa stala na diaľnici D2 pred križovatkou Lamač. Zdržanie je viac ako 40 minút. Upozorňuje na to Zelená vlna RTVS.

Zdržanie je už od Mosta Lafranconi, Stellacentrum odporúča vodičom obísť nehodu cez Patrónku. V stredu ráno sa tvoria v Bratislave aj ďalšie kolóny. Do 20 minút sa vodiči zdržia na Ulici Svornosti v smere do centra a na vjazde do Bratislavy z Mosta pri Bratislave.

Štvrťhodinové zdržanie je podľa Zelenej vlny RTVS na starej Seneckej ceste v smere do hlavného mesta SR, tiež na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 zo Stupavy.