Vyhodnotili smrť učiteľky (†38) Antónie nesprávne? Jej úmrtie mohlo súvisieť s očkovaním, priznala Baťová

BRATISLAVA - Necelé dva týždne po zaočkovaní vakcínou AstraZeneca zomrela na Slovensku 38-ročná učiteľka Antónia. Jej rodina bola presvedčená, že za to môže práve očkovanie. Rétoriku teraz mení aj šéfka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzana Baťová.

Lekár vysvetlil, ako funguje vakcína

archívne video

Kontroverzná reportáž, ktorú odvysielala RTVS, rozdelila ľudí na dva tábory. Spomínala sa v tej totiž smrť 38-ročnej učiteľky Antónie, ktorá bola vo februári očkovaná vakcína Vaxzevria od spoločnosti AstraZeneca. Necelé dva týždne po vakcinácii učiteľka zomrela. Príčinou bola krvná zrazenina. Antónia mala totiž predispozície na tvorbu krvných zrazenín. Úrady však vtedy jednoznačne vylúčili, že by učiteľka zomrela v dôsledku očkovania.

Práve krvné sa uvádzajú aj v nežiaducich účínkoch vakcíny Vaxzevria a ich výskyt je najčastejší u žien mladších ako 60 rokov. Práve preto sa vo väčšine krajín rozhodli túto očkovaciu látku podávať starším ľuďom. Len na Slovensku sa až donedávna očkovalo opačne ako v iných krajinách. Až po smrti ďalšej, 47-ročnej ženy, sa očkovanie vakcínou AstraZeneca pozastavilo. Túto smrť už dávajú do súvisu so spomínanou vakcínou.

Zmena rétoriky

V relácii Reportéri sa redaktorky opäť pozreli na prípad východoslovenskej učiteľky Antónie. Opäť k nemu oslovili odborníkov, aj Zuzanu Baťovú, šéfku Štátneho úradu pre kontrolu liečiv. Aj ona teraz potvrdila, že možná súvislosť so smrťou učiteľky a vakcínou AstraZeneca tam je.

Šéfka ŠÚKL-u povedala, koľko bodov dostala učiteľka v 5-bodovej stupnici pri určení súvisu medzi úmrtím a očkovaním. "Trojka, ona mala úroveň tri. Tam je kauzalita možná," uviedla v relácii Baťová. Neskôr chcela svoje tvrdenie poopraviť a doplnila, že v čase, keď sa vyhodnocovalo toto úmrtie, tak sa súvislosť nepotvrdila ani po úzkej spolupráci s Ústavom súdneho lekárstva pod Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. "Takto bol prípad vyhodnotený, takto bol zaevidovaný nielen na národnej úrovni, ale aj do Európskej liekovej agentúry," povedala Baťová.

Experti tvrdia, že jednoznačnú odpoveď na to, či smrť učiteľky Antónie súvisela s očkovaním, sa dnes už nedozvieme. "Otázkou ale je, či by zomrela aj tak. Zomrela. Kedy? To nevieme," povedal hlavný patológ Slovenska Michal Palkovič.

Smrť aj po Pfizeri a Moderne

Na Slovensku evidujeme aj po jednom úmrtí po vakcíne Pfizer a Moderna. V oboch prípadoch išlo o 79-ročných ľudí s viacerými ochoreniami. Vo svete sa aktuálne hovorí o zápale srdcového svalu po podaní vakcíny Pfizer. Tentokrát ide vo väčšine prípadov o mladých mužov. Avšak aj tieto prípady, ako aj prípady krvných zrazenín, sú veľmi zriedkavé.

Stále platí, že aktuálne je vakcína jediným riešením, ako sa dostať k normálnemu životu a poraziť pandémiu koronavírusu. Už aj na Slovensku však nastáva výrazná zmena a to, že vakcína AstraZeneca by mala byť podávaná ľuďom nad 60 rokov tak, ako to robia v ďalších krajinách.