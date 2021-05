Život sa pomaly vracia do normálu: OPATRENIA sa uvoľňujú! Do kín či divadiel môžeme ísť vo viacerých okresoch

BRATISLAVA - Epidemiologická situácia na Slovensku sa naďalej mierne zlepšuje. V niektorých krajoch sa už môžu otvoriť interiéry reštaurácií a pomaly sa môžeme vrátiť aj do kín. Podľa kultúrneho COVID semaforu sa pravidlá tiež postupne uvoľňujú. Navštíviť môžeme galérie aj divadelné predstavenia.

COVID automat prešiel pred pár týždňami niekoľkými zmenami, ktoré vláda prijala nedávno. Nie je však vylúčené, že sa bude meniť vzhľadom na aktuálnu situáciu. Novinkou je aj to, že súčasťou hlavného COVID automatu sú aj čiastkové automaty pre školstvo, šport či kultúru. Keďže situácia sa zlepšuje, môžeme si po dlhej dobe vychnutnať aj divadelné predstavenie či film v kine. Čo sa mení od pondelka?

Divadelné, hudobné, filmové a iné umelecké prevádzky

V posledných dvoch bordových okresoch ostávajú divadelné, hudobné, filmové a iné umelecké prevádzky naďalej zatvorené.

V červených okresoch sa otvárajú na 50 % kapacity pre najviac 200 ľudí v exteriéri a 150 v interiéri na sedenie a s povolenou konzumáciou v exteriéri.

Ružové okresy otvárajú tieto prevádzky na 50 % kapacity pre najviac 500 ľudí v exteriéri a 250 v interiéri na sedenie a s povolenou konzumáciou v exteriéri, možné je však už aj občerstvenie v kinosálach.

Oranžové okresy povoľujú pre sedenie maximálne 50 % kapacity, ale najviac 500 ľudí v exteriéri a 250 v interiéri, pre státie maximálne 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri, povolená je konzumácia aj v interiéri s podmienkou maximálne 4 osoby alebo osoby zo spoločnej domácnosti pri jednom stole, možná je tiež konzumácia v kinosálach.



Žlté okresy povoľujú pre sedenie v interiéri maximum 50 % kapacity, ale najviac 250 ľudí, pre sedenie v exteriéri maximum 75 % kapacity, ale najviac 500 ľudí, pre státie maximum 100 osôb v interiéri a 250 v exteriéri. Povolená je konzumácia aj v interiéri s podmienkou maximálne 6 osôb alebo osoby zo spoločnej domácnosti, možná je tiež konzumácia v kinosálach.

Galérie, múzeá a výstavy

Galérie, múzeá a výstavy fungujú v bordových a červených okresoch naďalej v režime individuálnych prehliadok. V ružových okresoch majú povolené hromadné prehliadky v skupinách najviac do 10 osôb, v oranžových okresochhromadné prehliadky v skupinách najviac do 15 osôb a v žltých okresoch hromadné prehliadky v skupinách najviac do 30 osôb.

Divadelné, hudobné, filmové a iné umelecké hromadné podujatia

V b ordových okresoch ostávajú divadelné, hudobné, filmové a iné umelecké hromadné podujatia naďalej zakázané.

V červených okresoch sa môžu konať s maximálnou kapacitou 50% návštevníkov a maximálne 200 návštevníkov v exteriéri alebo 150 návštevníkov v interiéri, pričom musí byť ponechané minimálne 1 voľné miesto medzi návštevníkmi, resp. osobami z rôznych domácností. Zakázané je státie obecenstva. Organizácia kultúrnych podujatí je povolená pre školopovinné deti len v ustálených skupinách do 10 osôb, ak sa uskutočňujú mimo školských a predškolských zariadení.

V ružových okresoch je povolené organizovať podujatia s maximálnou kapacitou 50 % návštevníkov, najviac do počtu 500 účastníkov v exteriéri alebo 250 účastníkov v interiéri. Zakázané je státie obecenstva. Podujatia je možné organizovať pre školopovinné deti len v ustálených skupinách do 25 osôb v interiéri a 50 osôb v exteriéri, ak sa uskutočňujú mimo školských a predškolských zariadení. Konzumácia možná len pri stoloch v exteriéri, povolená je tiež konzumácia v kinosále.

Oranžové okresy povoľujú organizáciu podujatí s maximálnou kapacitou 50 % sediacich návštevníkov, maximálnevšak do počtu 500 účastníkov v exteriéri alebo 250 účastníkov v interiéri. Státiezákazníkov sa povoľuje pri maximálnej kapacite do 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri. Povoľuje sa tiež konzumácia v kinosálach, ako aj konzumácia jedla a nápojov v iných interiéroch s podmienkou maximálne 4 osôb pri stole pri dodržaní rozostupov 2 metre medzi stolmi.

Žlté okresy povoľujú maximálnu kapacitu 50 % sediacich návštevníkov v interiéri alebo 75 % sediacich návštevníkov v exteriéri, maximálnevšak do počtu 500 návštevníkov v exteriéri alebo 250 návštevníkov v interiéri. Státiezákazníkov je povolené pri maximálnej kapacite do 100 osôb v interiéri alebo 250 osôb v exteriéri. Povolená je konzumácia jedla v kinosálach, ako aj konzumácia jedla a nápojov v iných interiéroch pri maximálne 6 osobách pri stole s rozostupmi medzi stolmi 2 metre.

Rozdelenie okresov

V treťom stupni varovania (bordová farba) sa aktuálne nachádzajú posledné dva okresy (okres Myjava a Sobrance).

V druhom stupni varovania (červená farba) je od pondelka 24. mája 11 okresov (Banská Štiavnica, Bardejov, Brezno, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Prešov, Revúca, Ružomberok, Sabinov, Skalica a Turčianske Teplice).

V prvom stupni varovania (ružová farba) sa nachádzajú okresy Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Bytča, Čadca, Detva, Dolný Kubín, Galanta, Gelnica, Humenné, Ilava, Kežmarok, Komárno, Košice I - IV, Košice-okolie, Levice, Levoča, Lučenec, Malacky, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Námestovo, Nové Mesto nad Váhom, Pezinok, Piešťany, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Púchov, Rimavská Sobota, Senica, Snina, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Trebišov, Trenčín, Trnava, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žilina a Zvolen.

Druhý stupeň ostražitosti (oranžová farba) platí pre okresy Bratislava I - V, Dunajská Streda, Liptovský Mikuláš, Nitra, Nové Zámky, Partizánske, Prievidza, Rožňava, Šaľa, Senec, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Zlaté Moravce.

Do prvého stupňa ostražitosti (žltá farba) sa od pondelka dostali dva okresy - Hlohovec a Topoľčany.