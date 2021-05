Zverejnili DÁTA z Čakárne: Na prvú dávku čaká vyše 215-tisíc ľudí! Do polovice augusta by ju mali dostať všetci

BRATISLAVA - Veková hranica na očkovanie je zrušená a do Čakárne sa môžu zaregistrovať všetci od 16 rokov. Zatiaľ sú k dispozícii vakcíny Pfizer a Moderna. Od júna by sme si mohli vybrať a k dispozícii by opäť mala byť aj AstraZeneca. V Čakárni je momentálne tkmer 812-tisíc ľudí, z toho niečo vyše 200-tisíc čaká na prvú dávku.