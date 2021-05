Štylistka Ziegler si posvietila na ďalšie osobnosti politiky: Pochvala pre Laššákovú, kritika Rašiho a hrôza Kozelová!

Politici nereprezentujú iba seba, ale aj nás občanov. Týka sa to nielen vrcholných predstaviteľov vlády, ale aj poslancov Národnej rady. Svojim odevom totiž dávajú najavo aj úctu k tejto inštitúcii. Štylistka Andrea Ziegler opakovane pripomína, že naši politici by sa mali inšpirovať západom a to nielen v obliekaní, ale v celkovej úrovni komunikácie.

Z „kocúra v čižmách“ skutočná dáma

Najväčšiu pochvalu si vyslúžila exministerka kultúry (v tom čase za Smer-SD), aktuálne nezaradená poslankyňa a členka strany Hlas-SD Ľubica Laššáková. Práve tá sa v minulosti zapísala do pamäti národa, keď si menovací dekrét z rúk exprezidenta Andreja Kisku prevzala v Prezidentskom paláci v čižmách.

Štylistka sa jej však v tomto ohľade zastala. „Nebola to chyba pani Laššákovej, lebo na toto mal myslieť tím strany. Politik nemusí mať naštudované všetky detaily obliekania, ale má mať okolo seba ľudí, ktorí sa mu o imidž a všetky náležitosti postarajú. Ak exministerka v danom momente nemala so sebou vhodné topánky, proste ich bolo treba ísť kúpiť,“ zdôraznila Ziegler a kombináciu v ktorej sa Laššáková objavila na tlačovej konferencii od srdca pochválila. „Bývalej ministerke kultúry to veľmi pristane. Bielo čierna kombinácia v tomto podaní nie je nudná. Je to dostatočne konzervatívne, ale tiež ženské. Dáma!,“ uzavrela štylistka.

Sklamanie z Richarda Rašiho

Strana Petra Pellegriniho štandardne vyzerá „ako zo škatuľky". Preto nemilo prekvapil práve Richard Raši. Vysoký a štíhly muž sa dopustil prešľapu, ktorý nepochválila ani štylistka. „Na to, že som si zvykla u opozície z pohľadu imidžu určitú dokonalosť, som prekvapená, že pán Raši upustil od vhodnej etikety, ktorá sa patrí na pôde Národnej rady. Sako by malo byť na prvý gombík zapnuté. Každá strana by mala mať v komunikačnom tíme imidž poradcu, ktorý dbá na tieto možno nepodstatné drobné detaily. Zbytočne to ruší a odpútava to pozornosť,“ skritizovala Ziegler.

Z teplákov do „obrusu“?

Do Národnej rady sa nevhodne obliekla poslankyňa OľaNO Monika Kozelová. Po tom, čo bola pred časom „prichytená“ v teplákoch si zvolila zvršok, ktorý nápadne pripomínal obrus, či zásteru. Ako jej odev zhodnotila odborníčka?„V prípade tejto dámy by som sa vyhýbala veľkým kvetinovým farebným vzorom. Navyše by bola vhodnejšie voľba neutrálnej konzervatívnejšej farby. Napríklad tmavomodrá,“ odporučila Andrea Ziegler, ktorá opakovane apeluje na to, že vzhľad ovplyvňuje dôveryhodnosť politikov rovnako ako neverbálna komunikácia.